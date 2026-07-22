盧蔣錯愕 政院修法急就章 避談中央推地方

行政院昨天急邀六都首長召開食安法修法會議，據了解，會議光討論第七條就卡了約兩小時，衛福部版本不僅連法務部法規會等單位都沒共識，很多討論只是初期幕僚作業。

有首長嘆，政院修法感覺急就章，美其名邀六都市長，但六都提出的建議根本沒討論，行政院只討論自己想討論的版本；台中市長盧秀燕也說重話，衛福部「臨時端出很多東西」，修法不應這麼粗糙，不該把安全監測責任推給地方。

與會人士說，整場會議令許多首長感到錯愕，行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良均缺席，由政委陳時中主持；開會到一半，陳時中突然宣布「休息」，晚間六時後卓揆改邀六都首長茶敘，首長質疑居然還有「會後會」。

據了解，行政院提出的修法重點都放在加強業者責任，卻避談中央政府應加強的權責部分，也沒有針對地方首長提出的修法建議，如蔣萬安提出的跨縣市食安平台、檢驗量能等，都被刻意忽略。

蔣萬安公開受訪時也堅定表示，卓榮泰須負起政治責任，七二五上凱道的決定不會改變，盼朝野將食安法修法列為最優先法案。據轉述，會中爭議最大的是修法草案第七條，涉及食品業者提出安全監測計畫，交地方政府審查，但條文把核定、備查兩種不同的概念都寫進去，引起法務部質疑。

盧秀燕當場質疑，「你既然公告很重要，就應該自己好好審查」，不該把責任推給地方，導致權責明顯不一；她也批衛福部會前、會中版本不同，對重大條文並不妥當。蔣萬安、陳其邁對於第七條也提出不少意見。

與會的桃園市副市長王明鉅說，此次修法爭議最大的第七條，規定中央公告的食品業者須制定安全監測計畫，並送地方核定或備查；核定須仔細審查，備查等同收件即可，「這是兩種不同的概念」，卻同時列入法條中，連法務部都質疑，草案未說明何時該核定、何時該備查。

王明鉅說，食品業者可能同時生產沙拉油、花生油、葵花油，每種油要檢驗哪些項目，多久檢驗一次、每批次或定期抽驗，涉及高度專業判斷，地方政府並無逐案審查能力；與會首長認為，此要求對地方政府過於苛刻，應由中央依產品特性統一訂定監測標準，再由地方執行。

王指出，應依食安風險分級制定管理強度，大型油脂業者供應全國市場，一旦出問題，衝擊遠非自產自銷的小型業者可比擬，產量大、市占率高的業者應從嚴監管，小型油廠、農會生產規模小，不宜套用相同標準；陳其邁也認同他提出的「風險分級」概念，若無分級制度，地方政府與業者都會被累死。\