與會人士：食安法修法 陳時中指示納地方意見調整

行政院政務委員陳時中今天召開食安法部分條文修正草案會議，邀6都代表列席。與會人士指出，6都代表對修法提出建議，尤其多對攸關監測計畫的食安法第7條表達意見，陳時中指示衛福部，修法文字須依據地方建議調整，並無部分媒體報導所稱未落實成法條文字。

中聯油脂案未歇，為強化食品安全衛生管理法修法內容，行政院下午邀6直轄市代表，參與由陳時中主持的法案審議討論，包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁都列席，新北市、桃園市、台南市也派副市長與會。

會議分為上下半場，地方代表參與上半場2小時會議後陸續離開，除蔣萬安、盧秀燕外，都與行政院長卓榮泰簡短茶敘，交流修法意見。

盧秀燕會後曾質疑，審議過程時，衛福部與法務部等修法意見未能整合；另外，部分媒體報導，審查會議中，雖然與會地方首長有發表意見，但未落實成法條文字，與會資料也非常多、難以消化。

與會人士表示，陳時中稍早受訪時已提到，地方政府關切對業者的監測計畫如何進行，包含風險溝通、評估與管控，以及如何針對規模大小不同的業者進行分級，後續將納入條文設計之中，因此陳時中在下半場會議審查完畢時，特別指示衛福部整理修法文字時，包含食安法第7條等，要納入地方首長建議，並無部分媒體報導所稱未落實成法條文字。

對於中央修法意見不一的質疑，與會人士解釋，行政院修法審查會一向如此，因為涉及執法實務、裁罰刑度一致性等細節問題，法務部跟法規會在審查過程本來就會提出比較多意見，主要是立法技術上字句都必須斟酌，還要評估比例原則、適用範圍等。

卓榮泰在審議會上半場結束後，邀請6都代表共同茶敘，交流修法意見，據了解，除蔣萬安、盧秀燕外，陳其邁與另外3都代表都與會，並再次提出對於食安法修法的意見。