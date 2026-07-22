問題油流入校園 20縣市受到影響

中聯油脂含致癌物大豆油流入校園午餐，台灣消費者保護協會昨宣布即日起受理校園團體訴訟，以學校為申請單位。消保協會秘書長蔡明哲指出，校園供餐關係數百萬學生健康，若業者提供的油品涉及違法或危害食品安全，不僅侵害消費者權益，也可能動搖社會對校園供餐制度的信任，相關業者應依法負起責任。

據教育部報告，截七月十四日，直接使用油品的學校有二六○所，分別是台北市六十四校、新北市七十六校、桃園市十三校、台中市六十九校、台南市十三校、高雄市十四校、基隆市十一校；疑似使用受影響產品則有八六一所學校、三三四所幼兒園，涉及廿個縣市。教育部長鄭英耀表示，國教署近期持續整理相關資料，提供家長與學生最大的支持。

台北市教育局說，求償金額部分，財產損害除另有證明外，每人求償十二萬元，精神慰撫金廿萬元，十月卅日截止收件。

協會副秘書長黃琞傜說，致癌油校園團訟將以學校為申請單位，供餐紀錄、發票、油品批次及品項等證據由學校查核保存舉證，學生也須個別填寫申請表，再由學校設置窗口彙整送件。

她說，收件採從寬認定，只要學校曾使用泰山、福壽、福懋油等疑似受影響油品，或學生、家長希望爭取權益都可提出申請。