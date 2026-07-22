消基會啟動團體訴訟 向問題油業者求償

中聯致癌油事件愈滾愈烈，行政院消費者保護處表示，已協請消基會、台灣消保協會承接中聯油品案團體訴訟，訴訟費用將由食安基金補助。消基會表示，消費者所受損害不僅包括商品本身價值，更包括健康權及身體安全受到侵害。

「消費者基本上都已經吃到了。」消基會董事長鄧惟中直言，消費者直到政府公布資訊後，才得知自己長期購買及食用的產品可能受到汙染。在資訊完全不對等的情況下，消費者既無從辨識，更無從選擇是否購買或避免食用，其健康自主權及知情權已遭嚴重侵害。建議主管機關編列預算，引進第三方的檢驗機構，同時，如果發現超標製品，賦予強制通報的法律責任。

鄧惟中表示，為維護消費者權益，正式啟動團體訴訟程序，向中聯油品、泰山企業、福懋油脂及福壽實業等業者請求損害賠償。

消基會秘書長陳雅萍也指出，目前政府一批一批的查，進度非常緩慢，「但是不能因為緩慢，訴訟就停止不前」，她希望消費者先保留購買憑證。

消基會表示，消費者所受損害不僅包括商品本身價值，更包括健康權及身體安全受到侵害；食品安全信賴利益也遭受破壞，因暴露於致癌風險所生的精神焦慮及不安，未來健康監測及醫療追蹤的必要成本。期待透過本案判決，建立食品安全事件中「健康權受侵害」的司法認定標準，使企業不能再以「尚未發生疾病」作為免責理由。