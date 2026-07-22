7月25日上凱道 表達對政府處理毒油事件不滿

台北市長蔣萬安號召全民七二五上凱道，表達食安訴求和對政府處理毒油事件不滿，藍營地方首長多會到場。國民黨主席鄭麗文昨表示，站出來讓統治者感受人民真實的聲音跟力量。民眾黨立法院黨團副總召王安祥也說，民眾黨立場非常清楚，行政機關處理食安問題荒腔走板，呼籲所有重視食安的朋友，站出來表達憤怒。

蔣萬安號召民眾七二五穿白上衣上凱道，「聚焦食安、不談選舉」，台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、基隆市長謝國樑等人第一時間呼應；桃園市長張善政、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚也都表態支持。台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘可望在全代會後到場。新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科和新竹市長高虹安行程尚未確定。

蔣萬安說，食安不分黨派、不分地方，本來就應該共同面對、解決，日前他也跟幾個縣市政府共同討論。食安是民生議題。所有的民眾都非常關心，不分中央地方，也不分藍綠白，都應該要關心包括自己本身、下一代及長輩的健康。

蔣萬安昨天表示以「地方父母官」立場，不分黨派為人民表達對食安的重視，前天電邀高雄市長陳其邁出席，陳其邁並未答應；他則主動表明自己會出席行政院食安會議，為市民和地方縣市發聲。

陳其邁表示，如何藉此次爭議修法強化、保護食安比較重要，此時不必進行政治處理，中央與地方應通力合作互補落實食安，藉由這次食安引起的油品爭議，地方或中央應該好好談，把碰到的問題解決，才符合人民期待。

「與其談是誰的責任？怎樣政治處理，我覺得大可不必。」陳其邁說，各縣市查驗異常，要通知不同權責的縣市，需要互相協調，把機制做得更好。未來由行政院院長或副院長定期與地方首長商討食安議題、交換工作經驗會更好，政治本就是解決民眾關心的缺失或需要改進的地方，人民期待就事論事。

對於中聯致癌油問題，鄭麗文昨接受網路專訪時表示，民進黨把人民當韭菜、不把食安當回事，所有施政的失能、無能、錯誤及貪腐，都可以不負責任，想要怎樣就怎樣，台灣的民主恐將萬劫不復，因此七二五遊行意義特別重大，一定要有效約束民進黨。