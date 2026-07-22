7月25日上凱道 表達對政府處理毒油事件不滿

聯合報／ 記者林麗玉徐白櫻林銘翰鄭媁／連線報導
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安號召全民七二五上凱道，表達食安訴求和對政府處理毒油事件不滿，藍營地方首長多會到場。國民黨主席鄭麗文昨表示，站出來讓統治者感受人民真實的聲音跟力量。民眾黨立法院黨團副總召王安祥也說，民眾黨立場非常清楚，行政機關處理食安問題荒腔走板，呼籲所有重視食安的朋友，站出來表達憤怒。

蔣萬安號召民眾七二五穿白上衣上凱道，「聚焦食安、不談選舉」，台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、基隆市長謝國樑等人第一時間呼應；桃園市長張善政、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚也都表態支持。台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘可望在全代會後到場。新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科和新竹市長高虹安行程尚未確定。

蔣萬安說，食安不分黨派、不分地方，本來就應該共同面對、解決，日前他也跟幾個縣市政府共同討論。食安是民生議題。所有的民眾都非常關心，不分中央地方，也不分藍綠白，都應該要關心包括自己本身、下一代及長輩的健康。

蔣萬安昨天表示以「地方父母官」立場，不分黨派為人民表達對食安的重視，前天電邀高雄市長陳其邁出席，陳其邁並未答應；他則主動表明自己會出席行政院食安會議，為市民和地方縣市發聲。

陳其邁表示，如何藉此次爭議修法強化、保護食安比較重要，此時不必進行政治處理，中央與地方應通力合作互補落實食安，藉由這次食安引起的油品爭議，地方或中央應該好好談，把碰到的問題解決，才符合人民期待。

「與其談是誰的責任？怎樣政治處理，我覺得大可不必。」陳其邁說，各縣市查驗異常，要通知不同權責的縣市，需要互相協調，把機制做得更好。未來由行政院院長或副院長定期與地方首長商討食安議題、交換工作經驗會更好，政治本就是解決民眾關心的缺失或需要改進的地方，人民期待就事論事。

對於中聯致癌油問題，鄭麗文昨接受網路專訪時表示，民進黨把人民當韭菜、不把食安當回事，所有施政的失能、無能、錯誤及貪腐，都可以不負責任，想要怎樣就怎樣，台灣的民主恐將萬劫不復，因此七二五遊行意義特別重大，一定要有效約束民進黨。

張麗善 王惠美 黃敏惠 蔣萬安

延伸閱讀

盧卓較勁…14縣市今線上開會反毒油 政院急邀6都會商食安

還原致電陳其邁725上凱道...蔣萬安：以「地方父母官」表達重視食安

反毒油線上國是會議 劉和然代表侯友宜上線表達新北意見

725上凱道「口號與蔣萬安不同？」 鄭麗文批民進黨：怕口號不夠多幫造勢嗎

相關新聞

真相未明 藍綠首長反對油品重新上架

中聯致癌油風波未歇，食藥署昨宣布十九批預防性下架油品可重新上架販售。藍綠縣市首長昨同聲反對，台北市長蔣萬安強調「沒有真相，沒有上架。」台中市長盧秀燕說「非常疑慮」，真相還未明，中央為什麼一再急著要重新上架？高雄市長陳其邁也表態，在事情真相釐清後、確保食品安全無虞，才會准許重新上架。

檢驗合格 19批油品可重新上架

中聯致癌油品事件波及上千家下游商家，衛福部昨公布該公司四至六月卅批預防性下架油品樣本檢驗結果，七批為問題油品、一批外銷、三批尚未出廠，其餘十九批原油因上游檢驗合格，食安風險諮議會議討論後，決議放行產品及加工製品，即日起可重新上架。

新聞眼／中央地方3大分歧 1場會議火上澆油

致癌油事件延燒逾三周，行政院在與地方政府連番隔空駁火後，昨天總算和六都代表坐下來討論食安法修法，本應是中央與地方放下歧見、共商解決之道的契機，不料從會前程序、修法內容到會議結論，雙方看法持續分歧，不但未化解疑慮，反而點燃更多戰火，無疑火上澆油。

衛福部擬修法 開設食安指揮中心

中聯致癌油事件餘波蕩漾，檢方和食藥署獨立調查小組大批人員昨早進廠檢視。衛福部長石崇良昨天指出，已擬定食安法修法草案，未來跨轄區食安事件將比照流行疫情，開設「食安事件指揮中心」，避免中央、地方作法不一，造成混淆；廠商如對疑慮產品知情不報，罰則上限從現行三百萬元調升至三千萬元。

盧蔣錯愕 政院修法急就章 避談中央推地方

行政院昨天急邀六都首長召開食安法修法會議，據了解，會議光討論第七條就卡了約兩小時，衛福部版本不僅連法務部法規會等單位都沒共識，很多討論只是初期幕僚作業。

問題油流入校園 20縣市受到影響

中聯油脂含致癌物大豆油流入校園午餐，台灣消費者保護協會昨宣布即日起受理校園團體訴訟，以學校為申請單位。消保協會秘書長蔡明哲指出，校園供餐關係數百萬學生健康，若業者提供的油品涉及違法或危害食品安全，不僅侵害消費者權益，也可能動搖社會對校園供餐制度的信任，相關業者應依法負起責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。