非綠縣市線上國是會議 籲總統召開食安國是會議

台中市長盧秀燕昨召集線上國是會議，「反毒油」非綠縣市全體總動員，包括十七縣市國民黨、無黨籍首長或代表與會，綠營五縣市全缺席。盧秀燕表示，食安風暴迄今仍不清楚原因，多縣市主張中央應負起責任，呼籲賴清德總統召開食安國是會議。

線上會議歷時約一小時十五分鐘，盧秀燕表示，昨線上國是會議有十點共識，包括未來再發生這類風暴，中央應第一時間成立應變中心，比照天然災害掌握，並發布決策。其次應修正食安法，採取全揭露、全下架，只要有害就全下架，避免大家吃下肚。

盧秀燕指出，食安事件地方稽查人仰馬翻，中央應「科學一點」，油廠出貨會有發票、單據，財政部可掌握，跨部會彙整資訊後，馬上得知產品流向，再提供各縣市下架，並希望中央整合相關系統建置食品雲。目前食安法仰賴業者自主管理與通報，應改採政府、業者同步管理，並明文規範中央、地方多久要查廠。

彰化縣長王惠美說，地方稽查人力吃緊、經驗傳承不足，應補足人力。嘉義市長黃敏惠認為食安法要檢討，但不能淪為轉移焦點的工具，政府應啟動調查並追究相關人員行政與政治責任。

張麗善則建議，建立更明確的預防性下架制度，將現行每半年檢驗一次改為源頭逐批檢驗，並落實源頭管理。

由盧秀燕主持的線上國是會議，被視為「反毒油」非綠縣市全體總動員，包括台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、連江縣長王忠銘等九縣市首長親自上線，其餘八縣市派代表參與。

綠營執政的高雄、台南、屏東、嘉縣與澎湖等五縣市未參加。盧秀燕說，綠營首長說有困難沒辦法參加，她可以理解。

盧秀燕赴政院會議時受訪指出，這段時間地方忙著處理食用油問題，中央卻有人在攻擊地方。她並拿出十二年前賴總統擔任市長時的說法，稱當年賴市長說「總統應該召集各部會解決，不是跳出來用總統的高度把責任丟給地方」，現在中央或總統府官員有沒有在聽賴總統的話？還是總統已經沒法管控黨政的發言了？