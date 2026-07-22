非綠縣市線上國是會議 籲總統召開食安國是會議

聯合報／ 地方社會中心／連線報導
十七縣市首長、代表昨召開線上食安國是會議，台北市長蔣萬安提出四修法方向和建議。圖／台北市政府提供
十七縣市首長、代表昨召開線上食安國是會議，台北市長蔣萬安提出四修法方向和建議。圖／台北市政府提供

台中市長盧秀燕昨召集線上國是會議，「反毒油」非綠縣市全體總動員，包括十七縣市國民黨、無黨籍首長或代表與會，綠營五縣市全缺席。盧秀燕表示，食安風暴迄今仍不清楚原因，多縣市主張中央應負起責任，呼籲賴清德總統召開食安國是會議。

線上會議歷時約一小時十五分鐘，盧秀燕表示，昨線上國是會議有十點共識，包括未來再發生這類風暴，中央應第一時間成立應變中心，比照天然災害掌握，並發布決策。其次應修正食安法，採取全揭露、全下架，只要有害就全下架，避免大家吃下肚。

盧秀燕指出，食安事件地方稽查人仰馬翻，中央應「科學一點」，油廠出貨會有發票、單據，財政部可掌握，跨部會彙整資訊後，馬上得知產品流向，再提供各縣市下架，並希望中央整合相關系統建置食品雲。目前食安法仰賴業者自主管理與通報，應改採政府、業者同步管理，並明文規範中央、地方多久要查廠。

彰化縣長王惠美說，地方稽查人力吃緊、經驗傳承不足，應補足人力。嘉義市長黃敏惠認為食安法要檢討，但不能淪為轉移焦點的工具，政府應啟動調查並追究相關人員行政與政治責任。

張麗善則建議，建立更明確的預防性下架制度，將現行每半年檢驗一次改為源頭逐批檢驗，並落實源頭管理。

由盧秀燕主持的線上國是會議，被視為「反毒油」非綠縣市全體總動員，包括台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、連江縣長王忠銘等九縣市首長親自上線，其餘八縣市派代表參與。

綠營執政的高雄、台南、屏東、嘉縣與澎湖等五縣市未參加。盧秀燕說，綠營首長說有困難沒辦法參加，她可以理解。

盧秀燕赴政院會議時受訪指出，這段時間地方忙著處理食用油問題，中央卻有人在攻擊地方。她並拿出十二年前賴總統擔任市長時的說法，稱當年賴市長說「總統應該召集各部會解決，不是跳出來用總統的高度把責任丟給地方」，現在中央或總統府官員有沒有在聽賴總統的話？還是總統已經沒法管控黨政的發言了？

食安 盧秀燕 中央 蔣萬安

延伸閱讀

盧秀燕邀縣市府開線上會議 盼攜手中央精進食安

盧卓較勁…14縣市今線上開會反毒油 政院急邀6都會商食安

藍營線上國是會議反毒油...蔣萬安拋跨縣市食安平台等4點建議

19批油可重新上架盧秀燕有疑慮 蔣萬安：沒有真相、沒有上架

相關新聞

真相未明 藍綠首長反對油品重新上架

中聯致癌油風波未歇，食藥署昨宣布十九批預防性下架油品可重新上架販售。藍綠縣市首長昨同聲反對，台北市長蔣萬安強調「沒有真相，沒有上架。」台中市長盧秀燕說「非常疑慮」，真相還未明，中央為什麼一再急著要重新上架？高雄市長陳其邁也表態，在事情真相釐清後、確保食品安全無虞，才會准許重新上架。

檢驗合格 19批油品可重新上架

中聯致癌油品事件波及上千家下游商家，衛福部昨公布該公司四至六月卅批預防性下架油品樣本檢驗結果，七批為問題油品、一批外銷、三批尚未出廠，其餘十九批原油因上游檢驗合格，食安風險諮議會議討論後，決議放行產品及加工製品，即日起可重新上架。

新聞眼／中央地方3大分歧 1場會議火上澆油

致癌油事件延燒逾三周，行政院在與地方政府連番隔空駁火後，昨天總算和六都代表坐下來討論食安法修法，本應是中央與地方放下歧見、共商解決之道的契機，不料從會前程序、修法內容到會議結論，雙方看法持續分歧，不但未化解疑慮，反而點燃更多戰火，無疑火上澆油。

衛福部擬修法 開設食安指揮中心

中聯致癌油事件餘波蕩漾，檢方和食藥署獨立調查小組大批人員昨早進廠檢視。衛福部長石崇良昨天指出，已擬定食安法修法草案，未來跨轄區食安事件將比照流行疫情，開設「食安事件指揮中心」，避免中央、地方作法不一，造成混淆；廠商如對疑慮產品知情不報，罰則上限從現行三百萬元調升至三千萬元。

盧蔣錯愕 政院修法急就章 避談中央推地方

行政院昨天急邀六都首長召開食安法修法會議，據了解，會議光討論第七條就卡了約兩小時，衛福部版本不僅連法務部法規會等單位都沒共識，很多討論只是初期幕僚作業。

問題油流入校園 20縣市受到影響

中聯油脂含致癌物大豆油流入校園午餐，台灣消費者保護協會昨宣布即日起受理校園團體訴訟，以學校為申請單位。消保協會秘書長蔡明哲指出，校園供餐關係數百萬學生健康，若業者提供的油品涉及違法或危害食品安全，不僅侵害消費者權益，也可能動搖社會對校園供餐制度的信任，相關業者應依法負起責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。