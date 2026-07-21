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盧秀燕、蔣萬安赴政院開會 知情人士轉述：資料爆多「光看就飽了」

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蔣萬安撐傘引路 盧秀燕展姐弟默契「北中聯防」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台北市長蔣萬安為台中市長盧秀燕撐傘，姐弟並肩直奔行政院。圖／讀者提供
台北市長蔣萬安為台中市長盧秀燕撐傘，姐弟並肩直奔行政院。圖／讀者提供

台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安今（21）日聯袂出席行政院食安法修正草案審查會議。蔣萬安下午特地前往台北高鐵站親自迎接，下車時更主動為盧秀燕撐傘、引導入場，展現十足紳士風度。兩人自然流露的「姐弟情誼」與高度默契，成為現場媒體最關注的焦點。

據了解，兩人在前往行政院的同車路程中，已先就17縣市共同聲明及後續食安主張充分交換意見。

值得注意的是，在這波致癌油風暴中，盧秀燕與蔣萬安同為綠營集中火力攻擊的對象，但猛烈的政治炮火並未拉開兩人距離，反促使北中兩市在食安治理上的合作更加緊密。

上周蔣萬安率先宣布號召民眾於7月25日走上凱道抗議，盧秀燕第一時間公開表態響應；僅隔兩日，蔣萬安旋即偕同基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善南下台中拜會盧秀燕，針對致癌油事件展開閉門會議。

當時蔣萬安便公開感謝台中市政府，在第一時間提供問題油品下游流向的關鍵資料，讓台北市得以及時掌握資訊、迅速完成下架，也讓北中兩市在此次食安危機中的資訊共享與跨縣市聯防機制一舉浮上檯面。

今早，盧秀燕號召全國縣市首長召開「反毒油」線上國是會議，蔣萬安同樣第一時間響應；下午兩人更同搭一部車直奔行政院，並肩出席食安法修法會議。

從資訊共享、共同倡議，到跨縣市協同行動，盧秀燕與蔣萬安的互動已不單是政治上的相互聲援，更逐步建構出實質的食安治理防線。

這股「北中聯盟」是否正式確立仍有待觀察，但兩人的高度默契與貼心互動，無疑已成為這波食安風暴中最具話題性的焦點。

蔣萬安 盧秀燕 食安 行政院

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