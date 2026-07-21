盧秀燕、蔣萬安赴政院開會 知情人士轉述：資料爆多「光看就飽了」

行政院邀請六都首長今天下午參加食安法修法會議，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕與高雄市長陳其邁都有親自出席。根據知情人士轉述與會狀況，今天政院拋出的修法議題涵蓋層面廣泛，且許多都是法條細節，不管是中央還是地方都需要回去繼續討論，沒有得出具體結論。

據了解，今天的修法會議採取逐條討論，六都首長參與上半場約2小時，下半場則由行政院與各縣市專業官員參加。蔣萬安受訪表示，行政部門如果能先整合好，修法才會更有效率；盧秀燕則說，衛福部臨時端出很多東西，別說地方政府，連法務部都提出疑問，中央各部會要先達成一致。

知情人士轉述，今天的修法會議整體氛圍平和，並未發生「中央、地方互槓」的氣氛，主要是因為討論的內容都是食安法修法的細節，參加會議的人員光是看文書資料就飽了，沒有多餘的時間或心力談其他事情；修法資料非常多，而且很多是新提出來的方向，短時間也記不住。

知情人士判斷，中央對於食安法的修法，可能還處在較初期的階段，今天的會議也是臨時邀請六都首長參加，可能原本就不期待會中要做成什麼具體結論，無論是中央還是地方，後續必然都還要再開多次內部會議討論，但政院目前尚未表示是否會有下次類似這樣的中央地方交流會議。