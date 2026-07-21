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盧秀燕指食安法修法中央意見沒整合 陳時中還原討論過程

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院政務委員陳時中。聯合報系資料照
行政院政務委員陳時中。聯合報系資料照

行政院今天下午邀相關部會及六都代表討論食安法修法，台中市長盧秀燕質疑中央意見未整合，行政院政務委員陳時中解釋，這並非意見不溝通，因條文原先訂為地方政府核可或備查，改為中央負責後，相關條文當然有所改變；他說，系統問題應藉修法解決，行政院長卓榮泰希望修法要快，也符合社會期待。

中聯致癌油事件延燒，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁親自參加政院修法會議；據轉述，會中採逐條方式討論行政院研擬的食安法修法方案。會議開始約兩小時，蔣、盧先行離席，陳時中宣布中場休息，並偕陳其邁進入行政院向卓揆報告。

陳時中說明，卓揆相當關心修法進度，事件發生後，發現執行這麼久的食安系統有些問題，必然要透過修法解決，「卓揆還是期待修法能夠快，符合社會期待」。

陳時中接續說明會中六都代表的意見，他說，一個好的現象是，大家覺得修法方向是對的，也支持將法修得更好，讓體制跟制度更順暢；討論過程被提及較多的是源頭管理、製程管理，以及數位治理，中央地方如何透過資訊平台共同了解、合作。

陳時中表示，會中討論較多的是食安法第七條，有關監測計畫如何分工進行，有幾位代表特別提到「風險分級」，針對未來風險溝通、評估及管控，可能要進一步在條文和執法時，對規模大小、影響程度有不同設計，如高雄市長陳其邁所說，對影響社會較大的案件應有分級機制，無法一概而論。

陳時中指出，目前大概方向是，中央會來公告，對於具特殊風險、規模或影響較大的業者，在自主管理上會更為嚴格，規模較小的業者，就訂定相關規範供其遵守。 

對於盧秀燕質疑，衛福部拿出的內容連各部會都沒看過，也沒有相關審查和整合，「修法不應這麼粗糙」，建議中央先整合好版本，貿然修法很危險，陳時中解釋，這大概是指行政院法規會的相關意見，因為第七條中有標題和題目被改，原先規畫是縣市政府核定或備查，但地方認為範圍過大，力有未逮，才拉回中央負責；但只有被中央公告的風險廠商才需要監測計畫，只用備查還不足，希望改為核定，「前面結構變了，法條該怎麼寫就不一樣了，並非意見不溝通」。 

針對食藥署宣布19批合格油品可以重新上架販售，但地方政府仍有疑慮，陳時中說，修法會議中並未討論後市場處理情況，也沒人提起。

盧秀燕 中央 陳時中 蔣萬安 卓榮泰 陳其邁

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