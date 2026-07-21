食安法修法地方異見多 桃市副市長王明鉅籲納入「風險分級」

行政院今下午邀集相關部會與六都代表，研商食安法修正草案。桃園市副市長王明鉅會後表示，此次修法爭議最大的第7條欠缺「風險分級」概念，若不依業者規模、產量、市占率及影響層面差異化管理，恐讓地方政府與食品業者承受過重負擔；另外，草案要求地方核定業者「安全監測計畫」，也超出地方專業能力，應由中央統一訂定標準。

王明鉅指出，修法試圖以單一條文處理各類食安事件，但不同事件的風險程度與影響範圍差異極大，會中包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁等，都對第7條提出不少意見。陳其邁發言時完全認同他提出的「風險分級」概念，認為若無分級制度，地方政府與業者都會被累死。

王明鉅說，餐廳用餐腹瀉、瘦肉精、蘇丹紅辣椒粉、重金屬超標及此次劣質油品事件，均屬食安問題，但影響層面截然不同。餐廳個案不至於造成系統性風險；反觀大型油脂業者供應全國市場，一旦出問題，將牽動大量下游加工食品，衝擊遠非小型業者可比。

未來應依風險高低建立不同管理強度，對產量大、市占率高、影響廣的業者從嚴監管；至於地方小型油廠、農會自製苦茶油或麻油等規模有限、流向單純的業者，不宜套用完全相同標準，否則不僅增加業者負擔，也難提升食安管理效益。

針對草案涉及的預防性下架機制，王明鉅表示，一旦啟動，影響範圍往往十分龐大，更重要的是從源頭降低高風險事件發生機率，而非事後大規模下架，針對高風險業者加強管理，才能有效降低後續衝擊。

對於草案將「安全監測計畫」交由地方核定，王明鉅說，食品業者可能同時生產沙拉油、花生油、葵花油等不同產品，每種應檢驗哪些項目、多久檢驗一次、採每批或定期抽驗，都涉及高度專業判斷，地方政府並無能力逐案審查。會中幾乎每位縣市首長都反映，此要求對地方過於苛刻，應由中央依產品特性統一訂定監測標準，再由地方依規定執行。

王明鉅強調，法律不能訂得過於僵化，若將桃園農會自產自銷的苦茶油小廠，與供應全國市場的中聯油脂等大型業者以相同標準管理，顯然不合理，應透過風險分級建立差異化管理，才能將有限行政資源投入真正高風險的環節。

王明鉅提到，今天會議蔣萬安、盧秀燕發言時態度雖較為強烈，但整體討論仍屬理性，會後行政院長卓榮泰邀集六都茶敘，除蔣、盧未出席，其他人都與會，並重申地方建議；政委陳時中則回應將慎重研議各界意見。