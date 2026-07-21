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影／《食安法》修法召集六都 雙首長籲中央先整合再修法
行政院下午召開「食品安全衛生管理法」修法審查會議，邀請六都代表與會。台北市長蔣萬安與台中市長盧秀燕會後接受採訪，指出中央準備不足，各部會意見分歧。
蔣萬安表示，地方政府六都代表已提出修法建議方向，行政院的條文版本確實還有很多需要再更細緻的修正。他認為行政部門若能再溝通，修法期程會更有效率，並直言「在整個程序上面拖了很長」，後續各部會與單位各自仍有不同意見，仍在持續溝通。
盧秀燕則感謝政委邀請，但指出衛福部臨時端出多項新內容，不僅地方困擾，中央並沒有準備好，各部會未完成內部審查與整合。她強調食安法關乎全國且重要，修法應周延，建議內閣重要部會要能夠彼此看過達成一致，然後彼此集思廣益，然後弄一個版本來，提供給地方政府研究，才能把這個法修好修得全。
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