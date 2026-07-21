政院討論食安修法 盧秀燕：修法不該那麼粗糙

行政院今天下午邀相關部會及六都代表討論食安法修法。北、中市長蔣萬安和盧秀燕在會議中途就離開。蔣萬安表示，行政院的條文版本還有很多需要更細緻的修正。盧秀燕質疑，很多內容連各部會都沒看過「修法不應該這麼粗糙」，她建議中央先整合好版本，否則貿然修法「這樣是很危險的。」

行政院今天下午邀相關部會與六都代表，討論、審查食安法修法，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁親自出席。據轉述，會中採逐條方式討論行政院研擬的食安法修法方案。會議開始約2小時候，蔣、盧離開會場，主持會議的政務委員陳時中則宣布中場休息。

蔣萬安表示，行政院的條文版本還有很多需要更細緻的修正，如果行政部門能先整合好，在整個修法的期程上面才會更有效率跟快速。

盧秀燕進一步指出，所有縣市長進去以後才發現，衛福部臨時端出的很多東西，不要說地方政府，連其他部會都不知道，例如法務部也提出很多疑問。

她質疑，顯然整個內閣各部會之間，對這個端出來的東西都沒有完全看過，也沒有相關的審查跟整合「修法不應該這麼粗糙」。

盧秀燕並說，地方政府也發現，很多先前提供了一些資料，但今天端出的東西又和原來不太一樣，各地方代表臨時看也很困擾，既然是要修法全國實施的，中央各部會之間應該就修法方向達成一致，彼此集思廣益的一個版本，在給地方帶回去討論，不然臨時端出很多東西，恐怕會掛一漏萬。

盧秀燕說，希望各自內部召開會議，並且請教相關學者專家。她認為，行政召開這場會議的用意是好的，但中央並沒有準備好，包括自己內部各部會之間意見不一致，也沒有一個內閣的版本，她建議中央整合一下，提供新的方案給地方研究，大家才能把法修得好修得全，而不是在中央沒有準備的情況下修法「這樣是很危險的。」

媒體追問盧秀燕，行政院預計周四推出修法草案的時程是否可能生變？盧秀燕沒有進一步回應。