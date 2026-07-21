行政院邀六都談食安法修法 新北市府給這些建議

行政院今天下午邀相關部會與六都代表討論食安法修法，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人均參加。新北市府則由副市長朱惕之出席，並代表新北市政府提出5點建議，包括建立中央與地方即時資訊共享機制、強化地方政府緊急處置權限及建立全國食品流向追溯與查詢平台等。

朱惕之表示，地方政府是食品安全工作的第一線執行者，從近期事件處理經驗來看，有幾點建議希望在修法或配套措施中一併納入。

第一，建立中央與地方即時資訊共享機制。重大食安事件往往跨越多個縣市，地方最需要的是第一時間掌握完整資訊，包括問題產品、批號、流向、販售通路及檢驗結果。建議明定中央在確認重大食品安全事件後，應同步通知各地方主管機關，並建立統一資訊平台，讓地方能立即展開查核、下架及回收工作，縮短應變時間。

第二，強化地方政府緊急處置權限。重大事件發生時，地方政府常需要立即進行封存、抽驗、要求停售或下架等措施。建議修法或授權辦法中，明確賦予地方主管機關於緊急情況下得先行採取必要措施，再與中央共同完成後續調查及處理，提升第一時間風險控制能力。

第三，建立全國食品流向追溯與查詢平台。目前食品物流跨縣市流通快速，若能建置中央與地方共用的流向管理平台，地方即可即時掌握產品流向、回收進度及通路資訊，不必再透過大量電話、公文逐一確認，可大幅提升行政效率。

第四，建立重大食品安全事件分級應變制度。建議依事件影響範圍區分地方性、跨縣市及全國性事件，明定不同層級的指揮權責、資訊發布及跨機關協調機制，讓中央與地方都能依循一致程序辦理，避免因權責不清而影響應變效率。

第五，配合新增業務，請中央同步提供地方必要資源。此次修法增加地方查核、抽驗、監督及資訊管理等工作，建議中央同步規劃人力、檢驗設備及資訊系統補助，並建立區域檢驗支援機制，讓地方有足夠能量落實法律規定。

朱惕之說明，建議中央建立重大食品安全事件跨部會應變機制，整合衛福部、農業部、經濟部、法務部及地方政府等，共同辦理稽查、流向追蹤及資訊發布，形成完整的食品安全治理體系，藉此提升食品安全管理效能，保障國人食品安全。