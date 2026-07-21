中聯案 陳其邁籲成立食安委員會、加重業者隱匿罰則

中聯油脂案未歇，高雄市長陳其邁今天表示，相關討論已有點失焦，此次事件是業者隱匿通報，應修法加重相關責任，他建議中央應該成立食安委員會，而非只是會報型態，應納入更多獨立、公正的第三方進行風險評估。

為強化食安法修法內容，行政院今天邀請6直轄市代表，共同參與由行政院政務委員陳時中主持的法案審議討論，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁出席，並在會議前接受媒體訪問。

總統府發言人郭雅慧上午提及，食安問題不分藍綠，中央與地方各有負責的部分，不妨請各縣市對民眾公布近年稽查成果。

對於是否會公布稽查成果，盧秀燕下午受訪表示，這段時間地方忙著處理食用油問題，中央卻有人在攻擊地方；她翻出總統賴清德12年前擔任台南市長時，對於食用油事件曾要求時任的總統馬英九，應召集各部會解決問題，而非以總統的高度將責任丟給地方。

陳其邁說，這幾天討論已經有點失焦，此次事件源頭就是不良廠商隱匿、沒有通報，因此食安法修法討論就應強化業者自主通報的責任，若有業者隱匿、損害民眾健康則討論加重刑責。

他表示，各縣市食安風險不同，今天會議應該將這次中聯油品事件當作各方學習、檢討的機會，討論規範、行政措施，以及如何透過AI資訊整合，串聯中央不同機關的各種資料庫等，就事論事。

陳其邁建議，中央應該成立食安委員會，而非只是會報型態，應納入更多獨立、公正的第三方進行風險評估、協調各部會運作，相信民眾期待大家看到中央、地方政府合作提出機制，有效解決民眾對油品的疑慮。