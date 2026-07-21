中央、地方終於動起來 食安焦慮急煞人！

夜市小吃能不能吃？商店上架的油都安全嗎？政府應對民眾說清楚！行政院、藍綠白與地方政府這兩天針對中聯毒油事件都陸續開會，提出《食安法》修法意見，看來朝野都有心解決食安危機。但民眾仍好奇「到底什麼油可以吃？」，且毒油的來源至今也尚未釐清，政府應優先解決這些問題。

肯定各方都要修法

中聯毒油危機從7月1日爆發至今，行政院20日宣布油品查驗結果，並宣布《食安法》修法方向。但食藥署要21日才會派遣獨立第三方調查小組前往中聯進行製程與品管調查，且21日還宣布19批中聯油的油品可重新上架，讓台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安都忍不住反對，連高雄市長陳其邁也頗為不滿。

另外，國民黨也在20日提出修法意見，包括提高重大食安案件罰鍰上限至新台幣10億元、建立跨部會即時食安通報平台；民眾黨21日也公布修法內容，包括建立高風險油品「政府強制抽驗」制度與強化中央主管機關主動查驗職責等。各方都陸續針對食安問題提出修法值得肯定，盼接下來能理性討論。

到底哪些油能吃？

但當下民眾關心的是，油品的流向到底在哪？也許超商或量販店會配合政府的下架機制，目前在架上的油品應可購買，但夜市、小吃店等加工食品的地方，民眾不清楚它們使用什麼樣的油，有人去稽查嗎？民眾該如何避免吃到有問題的癌油？衛福部雖有「強制性下架產品下游業者清單」，但民眾哪來的時間從眾多油品中查詢是否中標？

加上中聯的隱匿通報使得消費者很難信任商家或油廠。雖然各黨與政府有心修法，但法案討論曠日廢時，還要整合不同陣營的意見，實在緩不濟急，屆時是否雷厲執法猶未可知，危機發生當下的食安風險溝通似乎仍相當缺乏：下架與上架的規定一變再變，毒油事件發生的原因也還不清楚，而食藥署卻又急著上架「含有中聯油品」的商品，民眾真的能安心嗎？

此時最不需要政治

台北市長蔣萬安提到，修法與究責是兩回事，行政院長卓榮泰必須負政治責任，但近來從卓榮泰，到衛福部長石崇良與食藥署長姜志剛似乎都避談相關話題；而針對檢驗的部分，中央與地方持續互踢皮球；國民黨25日雖要辦理「食安遊行」，但許多人質疑活動恐淪為政治造勢場合，這些都是民眾著急之所在。

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