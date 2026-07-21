中聯案 政院：以科學檢驗釐清真相、中央地方各司其職

行政院發言人李慧芝今天表示，中聯油脂案除司法正在進行調查，獨立的第三方調查小組也進入中聯查廠；食安必須透過科學檢驗釐清真相，也須依照制度守護，希望中央跟地方可以各司其職、攜手合作。

中聯油脂案未歇，為強化食品安全衛生管理法修法內容，行政院今天邀請6直轄市代表，參與由行政院政務委員陳時中主持的法案審議討論，包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁都出席。

蔣萬安下午出席會議前在行政院受訪表示，食安法修法勢在必行，他日前也提出食安法修法建議及相關方向，包括食安通報平台要讓每個縣市間都能及時同步掌握一切訊息；還有如何做好源頭管理，並強制要求業者及檢驗單位及時通報、強制要求第一時間公布產品流向及業者名單等。

不過，蔣萬安說，修法和究責是兩件事情，毒油案爆發至今已經超過3週，還是不知道真相，甚至到現在才成立調查小組，今天才要查廠。

蔣萬安表示，行政部門第一時間選擇蓋牌、不公布下游業者名單，選擇性下架部分危害民眾健康的毒油，這些都讓民眾籠罩在恐慌情緒中。行政院長卓榮泰必須負起政治責任，他們不會改變7月25日上凱道的決定。

蔣萬安說，國民黨團已在立法院提出食安法修法版本，他也希望立法院各黨派都能將食安法修法列為最優先法案，較遺憾的是今天行政院沒有邀請6都以外的其他縣市參與，因為每個地方政府在這次毒油食安風暴都非常辛苦，在第一線全面稽查、下架回收。

盧秀燕表示，民眾至今人心惶惶，真相也還沒查明。但各地方政府站在第一線承擔起查察、檢驗、下架、通報等絕大部分工作，很多縣市都很希望向中央反映意見、改革體制。因此今天上午台中市召集17個縣市，共同舉辦縣市長反毒油線上國是會議，非常順利。

盧秀燕說，很高興中央稍微注意到這是必須要做的事，所以昨天臨時通知今天下午要邀請6都市長討論食安法修法。希望中央今天不是只邀請6都談談食安法而已，希望還給人民食安，並改革體制。

盧秀燕表示，希望賴總統盡快召開國是會議，大家共商大計。如果賴總統不能召開，今天下午她們會把握機會，在相關會議呈現今天開會情形。也希望中央既然找他們來，就要重視17縣市提出的建議與改革方向，而不是只是叫他們來當陪客。

李慧芝受訪指出，中聯油脂案除司法正在進行調查，獨立的第三方調查小組今天也進入中聯查廠，就是要再次全面檢視中聯的製造及品管流程來釐清真相，預計一週內可以公布調查結果。

至於今天召開的食安法修法會議，李慧芝說，卓榮泰13日便指示一週內提出修法，政院也依據審議機制，由政務委員陳時中主持法案審查。但因食安法涉及地方權責，也因此陳時中衡酌後，依循5月時的因應台灣人口對策新戰略、就業保險法以及性別平等工作法的修法模式，邀請相關部會還有6都代表與會，預計審查完後提報23日行政院會進一步討論。

李慧芝也強調，食安必須透過科學檢驗釐清真相，也須依照制度來守護，希望中央跟地方可以各司其職、攜手合作，也盼朝野各黨派可以理性討論，一起完善制度，讓民眾吃得更安心跟放心。