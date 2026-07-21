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中聯油案吳宗憲促卓榮泰下台 林國漳倡食安3防護

中央社／ 宜蘭21日電
中聯油品致癌物超標事件，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（中）21日舉行記者會向中央提出4大訴求，並要求行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良公開道歉、下台負責。 （吳宗憲競選辦公室提供）中央社
中聯油品致癌物超標事件，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（中）21日舉行記者會向中央提出4大訴求，並要求行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良公開道歉、下台負責。 （吳宗憲競選辦公室提供）中央社

中聯油品致癌物超標，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天要求行政院長卓榮泰下台，並號召25日上凱道；民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出推動3大食安防護措施，全力捍衛食安。

吳宗憲今天偕多位民意代表舉行記者會，向中央提出4大訴求。吳宗憲指出，政府至今無法回答為何會有一級致癌物入油，問題出在巴西黃豆原料、製程失當還是設備老舊，為何檢驗與留樣制度有漏洞可以造假。

吳宗憲說，中央應比照宜蘭揪出的未申報批號，全面擴大盤點，不要再以「偵查不公開」當理由蓋牌，並呼籲建立全國統一即時平台，讓全民同步掌控。

吳宗憲說，中央從一開始拒絕公布名單，說廠商也是受害者，到端出20%的「幽靈標準」，讓多數產品持續上架，行政院長卓榮泰、衛生福利部長石崇良應公開道歉並下台負責。

林國漳表示，未來若入主縣府，將秉持中央地方聯手，建立台灣食品安全網的核心理念，推動3大食安防護措施，首先，針對食品加工廠、餐飲業及原物料供應商，實施高密度的突擊稽查，特別針對食用油嚴格抽檢，從源頭強力阻絕問題原料流入宜蘭市面。

此外，林國漳指出，面對食安檢驗需求的提升，將主動結合宜蘭在地學術單位與研究機構擴充檢驗量能，提升查驗效率，並協助優良業者實施供應鏈溯源與自主檢驗把關。

林國漳強調，未來縣府將緊密對接中央新設立的「重大食安事件指揮中心」，建立專屬的快速反應機制，一旦外縣市爆發食安疑慮，第一時間啟動縣內供應鏈清查，並嚴格執行預防性下架。

林國漳 吳宗憲 卓榮泰 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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