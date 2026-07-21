盧秀燕邀縣市府開線上會議 盼攜手中央精進食安

中聯油品案，台中市長盧秀燕今天邀各縣市召開「反毒油線上國是會議」，有17個縣市出席，共提出十大共識，將向中央反映地方建言，盼攜手精進食安制度，守護全民健康。

線上會議會共有17個縣市參加，包括台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、連江縣長王忠銘等。

盧秀燕會後接受媒體聯訪表示，在發生食安風暴事件時，中央應比照天然災害，第一時間成立中央應變中心，每天掌握訊息、發布決策，讓外界了解。對下游受害業者的輔助及補償方案，也應比照天然災害去思考。另外，未來在修正食安法過程中，應該採取「全揭露、全下架」。只要含有害物質都應該全下架，避免大家吃下肚。

蔣萬安建議，食安法修法應真正落實即時通報，現有通報平台也讓地方同步掌握資訊、以電腦系統紓解查對負擔。此外，因應目前各項食品、加工品的日新月異，包含種類、數量愈來愈多，未來希望可以提出需求，不管是透過修法或者有足夠的經費，讓地方政府在整體檢驗量能、實驗室建置上，都能夠更為充裕。

王惠美表示，泰山食品6月30日通報油品異常後，彰化縣衛生局即派員共5次查廠，問題批號油品回收733公噸，預防性下架產品近8000公噸，掌握近700家下游業者清單，建議中央應納入並訂定食安防災機制，並應思考如何充實地方食安稽查人力。

張麗善會中建議，包括建立明確的預防性下架制度、改革目前的檢驗制度及賦予第三方檢驗機構自主通報的法定責任，擬定嚴謹規範，有法可循。

黃敏惠表示，毒油事件直接威脅民眾健康，絕不能妥協，中央政府接獲通報中聯毒油案後，為何內部查核與下架機制反應遲緩，應啟動調查並追究相關人員行政與政治責任。另針對行政院拍板提出「食品安全衛生管理法」修正案，這項應該要修，但不應淪為轉移焦點的工具。

中市府說明，會議共提出10大共識，呼籲中央儘速查明事件原因、建立重大食安事件標準作業程序、強化源頭管理與流向追溯，完善檢驗、通報及補償機制，將向中央反映地方建言，盼中央與地方攜手精進食安制度，守護全民健康。