藍營提10訴求 食藥署：正修法推五項強化精進食安

台中市長盧秀燕今天號召17縣市首長舉行「反毒油線上國是會議」，提出修訂食安法等10大共識。食藥署回應，行政院已責成加速修法，將推動「五項強化」及三級品管「五項增訂」。

中聯油品事件引發全國食安風暴，「反毒油線上國是會議」共有非綠的17個縣市出席，提出「中央應修訂食安法，針對有害民眾健康物質應建立全揭露全下架機制」、「建立重大食安事件應變，明確中央與地方權責、查核程序、及時完整資訊揭露等標準作業，並推動跨縣市食安聯防」等10大要求。

衛生福利部食品藥物管理署傍晚透過文字說明，行政院已責成衛福部加速推動「食品安全衛生管理法」修法，將推動「五項強化」及三級品管「五項增訂」。

食藥署表示，將全面強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理，並加嚴高風險食品自主檢驗、建立實驗室認證制度、強化第三方驗證及政府查核機制，整合食品雲資訊，提升風險預警與追溯能力，由事後查處轉向事前預防，持續完善食品安全管理制度，維護國人食品安全與消費者權益。

食藥署並針對這次中聯油脂事件再次說明，中央自第一時間即啟動跨部會及中央地方合作機制，辦理源頭查核、流向追查、產品下架、抽驗檢驗及風險管理等措施，目前相關案件仍持續依法調查及處理中。

食藥署強調，食品安全不分中央地方，也不分朝野，凡有任何有助於提升食品安全管理的建議，中央都願意正面看待並持續精進。食品安全是全民共同關心的重要議題，中央將持續秉持公開透明、依法行政及科學證據原則，與地方政府及各界共同合作，持續檢討精進制度，守護國人食品安全。