影／政院召開食安會議 蔣萬安：沒有真相、沒有上架

台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕和高雄市長陳其邁等人今天到行政院開會討論食安法修法事宜，三位市長在會前都受訪。蔣萬安強調，修法和究責是兩件事情，沒有真相，沒有上架。盧秀燕也希望中央趕快把這樣的風暴給結束，還人民食安，還拿出賴清德總統擔任市長時的談話打臉執政黨。陳其邁則表示，制度是一個比較重要要優先要來釐清的一個問題。

蔣萬安批評，又來了，中央政府又來了，第一時間選擇蓋牌，不公布下游業者的名單。接著又只選擇性下架部分危害人民健康的毒油。到底在急什麼，現在都還沒任何真相，而調查小組最近才剛成立，今天才要第一次進場進行調查，都還沒有釐清為什麼會發生毒油超標，現在就趕著要上架，到底在急什麼。蔣萬安強調「沒有真相，沒有上架」，在沒有釐清案情前，不同意討論上架。

蔣萬安說，毒油案爆發已經超過3個星期，全民籠罩在恐慌的情緒中，行政院長必須負起政治責任，因此725上凱道的決定不會改變。他並說，希望朝野將食安法修法列為最優先法案，但行政院很可惜並沒有邀請六都以外的縣市參與討論。

盧秀燕表示，有關於食用油、致癌油的事件發生到現在已經三個禮拜了，到現在為止，風暴還未停歇，民眾人心惶惶，同時真相也還沒查明，到底為什麼會發生致癌油，在這三個禮拜當中，各地方政府站在第一線，承擔起絕大部分的工作，包括查廠、檢驗、下架，各種通報等等工作，非常的辛苦。很多縣市都很希望把意見跟中央反應，也希望能夠做體制上的改革，同時也希望中央趕快把這樣的風暴給結束，還人民食安。

盧秀燕說，行政院通知開會時間非常倉促，她自己是臨時調開其他會議才能與會；今早的線上國是會議有17個縣市報名參加，少部分縣市長實在沒辦法也派了副縣長、副市長參加，代表各縣市一樣重視食安，也都在第一線承擔所有工作。

陳其邁則說，今天是來討論修法問題，以及中央地方如何去分工合作。所以應該是討論制度性問題。整個食安管理，或是落實食安的相關，其實它有非常多的工作，包括每一個細節，每一個環節都要配合。譬如說，包括溯源、查廠、檢驗到整個市面通路的稽查。所以必須整體的在這次油品事件，大家能夠就整個中央地方的分工，或者地方政府間大家如何補位，讓整個食安的稽查可以更加落實，確保民眾的健康，這才是重點，那經費大概是其次的問題。那當然經費也很重要啦，也不是其次的問題，大概對地方政府來說大概是錢越多越好。但是制度是一個比較重要需優先釐清的問題。

陳其邁則表示，制度是一個比較重要要優先要來釐清的一個問題。記者邱德祥／攝影