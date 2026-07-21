食安修法邀六都與會…政院：因涉地方權責 盼合作完善制度

行政院邀集六都代表參與食安法修法會議，行政院指出，食安沒有妥協空間，此次修法因涉及地方權責，政務委員陳時中衡酌後，決定依循過去案例，邀請相關部會和六都代表與會，盼中央地方各司其職、朝野理性討論，一起完善制度。

中聯致癌油事件延燒，行政院會23日將討論、通過食安法及相關子法修正草案，將以強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理5大方向為核心，10大重點為強化業者異常通報責任、加重遲延隱匿處罰，明確中央地方指揮查核分工、增訂高風險食品業者自主檢驗頻率。

行政院發言人李慧芝重申中央處置時序，強調食安沒有妥協空間，7月4日舉行的專家會議已明確說明，依照中聯目前不准復工，政府自6月30日接獲中聯問題油品通報後，隔日衛福部立即會同台中市政府前往中聯稽查，也要求業者停工且停止販售，每天持續追查、查驗。

「有查廠、有流向、有下架。」李慧芝說，7月20日也公布中聯4月到6月所有製造油品的檢驗結果；當前除了司法調查，獨立的第三方調查小組今日也進入中聯查廠，再一次全面檢視中聯製造及品管流程來釐清真相，一周內公布調查結果。

針對今日食安法修法會議，李慧芝說明，行政院長卓榮泰7月13日指示一周內提出修法，行政院依照審議機制，由政務委員主持法案審查，由於食安法涉及地方權責，政務委員衡酌後，決定依循5月因應台灣人口對策新戰略、修正就保法及性工法模式，邀請相關部會和六都代表與會，審查完成後將提報周四行政院會進一步討論。

李慧芝說，食安必須依照科學檢驗、食安必須釐清真相，也依照制度來守護，希望中央地方各司其職、攜手合作，也希望朝野各黨派理性討論，一起完善制度，讓國人吃得更安心跟放心。