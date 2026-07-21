19批油可重新上架盧秀燕有疑慮 蔣萬安：沒有真相、沒有上架

行政院今天下午邀集六都代表審查食安法修法，不過食藥署稍早宣布19批油品合格，可以重新上架販售。台中市長盧秀燕質疑，真相還未明，中央為什麼一再急著要重新上架？台北市長蔣萬安強調「沒有真相，沒有上架。」他也強調，行政院長必須負起政治責任，725上凱道的決定不變。

行政院今天下午邀相關部會與六都代表，討論、審查食安法修法，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁親自參加。不過在開會前，食藥署宣布有19批油品及相關產品檢驗合格，可依規定重新上架販售。

盧秀燕質疑，中央曾說過，復工時會查廠，台中市在事件發生後就一再查廠，中央對此有意見，也不懂中央為什麼復工才要查廠？

她質疑，中央今天突然派人到中聯查廠，而且沒有知會地方政府，衛生局知情後立即連絡食藥署也沒有獲得回應，下午就看到新聞說有19批油要重新上架，她和蔣萬安都認為疑慮很大，期期以為不可。

盧秀燕指出，到現在為止，致癌油怎麼來的？怎麼發生的？真相未明之前，中央為什麼一再急著要重新上架？對於好像計畫性地要重新上架，她和蔣萬安都認為，中央應該說明清楚。

蔣萬安批評，中央第一時間蓋牌，接著又選擇性下架毒油，現在調查小組才剛成立、今天才第一次進廠調查，都還沒釐清為什麼會發生毒油超標就趕著要上架，蔣萬安強調「沒有真相，沒有上架」，在沒有釐清案情前，不同意討論上架。

盧秀燕說，行政院通知開會時間非常倉促，她自己是臨時調開其他會議才能與會；今早的線上國是會議有17個縣市報名參加，少部分縣市長實在沒辦法也派了副縣長、副市長參加，代表各縣市一樣重視食安，也都在第一線承擔所有工作。

對於總統府呼籲各縣市公布近年的稽查結果，盧秀燕調出12年前賴總統擔任市長時，對於食安風暴的發言，當年賴市長說「總統應該召集各部會解決,不是跳出來用總統的高度把責任丟給地方」，現在中央或總統府官員有沒有在聽賴總統的話？還是總統已經沒法管控黨政的發言了？

蔣萬安說，毒油案爆發已經超過3個星期，全民籠罩在恐慌的情緒中，行政院長必須負起政治責任，因此725上凱道的決定不會改變。他並說，希望朝野將食安法修法列為最優先法案，但行政院很可惜並沒有邀請六都以外的縣市參與討論。

盧秀燕說，17個縣市都參與了食安線上國是會議，呼籲中央不只是邀請六都，請賴總統盡快召開國是會議，大家共商大計。