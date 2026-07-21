725上凱道「口號與蔣萬安不同？」 鄭麗文批民進黨：怕口號不夠多幫造勢嗎

毒油風暴延燒，國民黨25日傍晚將辦「我是人，我反毒台」凱道集會。對於台北市長蔣萬安與黨主席鄭麗文口號不同，引發揣測。鄭麗文今天表示，口號是愈多愈好，民進黨連這麼愚蠢的話都講得出來，只會暴露自己的心慌。民進黨也在等著看，大家就站出來，讓統治者感受一下人民真實的聲音跟力量。

鄭麗文今接受「寒梅Talk爆」網路專訪指出，目前確定會站台的縣市長非常踴躍，還有立委、市議員，大家反應相當熱烈，她也邀請民眾黨主席黃國昌出席。

被問及725凱道活動的口號，鄭麗文透露，當天蔣萬安到黨部找她，在趕回去議會前，她還問了大會的主題，後來她自己想了「我是人，我反毒台」，蔣萬安想了兩三個口號，說目前只有想到這樣，她說「好，統統都記下來」，之後可以誠徵更多的口號。她批評，民進黨等於是在幫忙造勢，怕725的口號不夠多、不夠有力；重點在於作為執政黨，應該趕快把毒油的事情控制好，給老百姓交代，不是每天說這些五四三的。

對於政府延宕多時，才找第三方專家進廠調查。鄭麗文表示，政府現在變成是擠牙膏式的處理，被罵就處理一下。民進黨如果面臨的是自己的政治危機，會雷厲風行、在最短時間內就出手；是人民健康危機的話，就會一而再、再而三拖延，到底為什麼民進黨可以不當一回事？票太多了嗎？

鄭麗文表示，民進黨把人民當韭菜、不把食安當回事，所有施政的失能、無能、錯誤、貪腐，都可以不負責任，想怎麼樣就怎麼樣，台灣的民主萬劫不復，所以，725的遊行意義特別重大，一定要有效約束民進黨，不能讓他們如此囂張和傲慢。