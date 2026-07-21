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鄭照新：曾5次提案 修正食安法自主通報機制

中央社／ 台中21日電
台中市副市長鄭照新今天上午受訪，表示市府會盡力滿足社會大眾知情權及媒體採訪需求。聯合報系記者黃仲裕／攝影
台中市副市長鄭照新今天上午受訪，表示市府會盡力滿足社會大眾知情權及媒體採訪需求。聯合報系記者黃仲裕／攝影

針對中聯油品致癌物超標事件，台中市副市長鄭照新今天表示，中市府與中台灣治理平台曾於113年5次提案，建議修正食安法自主送驗、自主通報的漏洞，才不會延遲通報。

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件持續延燒，衛生福利部次長林靜儀今天透過臉書發文指稱鄭照新昨天說「中市3年前提案遭中央打槍」，但廣撈公文和社衛政溝通會議，沒有找到那類的「台中市提案」。

鄭照新今天在市府接受媒體聯訪表示，昨天他曾提及中市府曾於113年發出電子公文，根據食安法業者自主送驗規定，以中聯油脂的規模，半年自主送驗1次，很多人質疑中市府沒有抽檢，但沒有抽檢不等於沒有檢驗，業者每半年自主送驗1次，所以過去每年都至少有2次檢驗。

對於這次的問題，鄭照新認為，當業者自主送驗以後，一旦發現有問題，不可以由業者自己再決定是不是要將結果通報中央政府跟地方政府，而應由第三方驗證機構發現有問題後直接通報，就沒有延遲通報的問題。這次業者延遲通報，中市府已經開罰，但中央政府在處理時，對於下架充滿遲疑，所以有民怨。

鄭照新出示電子公文，中市府與中台灣治理平台於113年3月到8月期間，陸續向中央提案5次建議改善食安法有關「第三方驗證機構自主通報機制」的規定。中央則於113年10月到114年9月依序回復4次「再研議」；第5次於今年3月19日由中央食藥署以email回覆說，傾向回歸現行的食安法，意即現在的自主送驗制度不需修正。

鄭照新強調，中央在4個月之前，還要市府依據業者自主通報原則來行事，而忽視地方從113年至今，提出能夠填補食安漏洞的倡議。他只想請問衛福部及食藥署的長官3個字「為什麼」，希望聽到答案。

鄭照新 中聯 中聯油脂 林靜儀

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