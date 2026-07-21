同窗諷喝水不算絕食…張家馨：換你為公益站出來 我不認同也絕不嘴你

基隆市安樂區市議員參選人張家馨，在台北絕食抗議中央政府漠視食安。對於「昔日同窗」說可以喝水就不算絕食，張家馨今天表示，絕食初衷是為人民抗議，「人一綠，連是非都不分了嗎？ 」

中聯油脂公司生產的大豆沙拉油，驗出1級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆全台食安危機。民進黨發言人吳崢說出「又不是我逼你吃（毒油）」，掀起更大風波，國民黨陣營號召民眾25日上街頭抗議。

張家馨和台北市議員楊植斗、台北市議員參選人賴苡任、新北市議員參選人何元楷，19日起在台北市絕食靜坐，向傲慢的中央政府表達抗議，並號召民眾「725上凱道」。

4 人的絕食行動成為話題，何元楷說，這幾天執政的民進黨，上上下下都在攻擊、訕笑、造謠絕食行動。其實執政黨越是造謠攻擊他們，他們就越勇敢，這樣也就證明他們在做對的事。

張家馨今在臉書貼文表示，謝謝台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑，還有國民黨副主席連勝文到現場關心他們。

張家馨說，他也看到有昔日同窗在相關新聞留言，指可以喝水就不算絕食。他想說的是，「身為你的同學，我真的很訝異」。今天他是用身體提醒大家，政府放任毒油流竄，從4月出廠到6月底通報，超過兩個月的時間，多數已被國人吃下肚。 他們站出來，是為了讓政府正視問題，不要再餵人民吃毒油。

張家馨也跟這名昔日同窗說，你可以不支持，但如果今天立場反過來，是你為了公眾利益站出來，就算他不認同，他也絕不可能嘴你。他的初衷是為人民抗議，「你們的目的是讓我們犧牲性命？」、「 人一綠，連是非都不分了嗎？ 」