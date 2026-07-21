食藥署上架19批預防性下架油品 陳菁徽：民眾對賴政府食安毫無信心

致癌油風暴延燒，食藥署今天表示，經檢驗確認安全後，將允許先前預防性下架的 19 批中聯油品重新上架，引發爭議。國民黨立委陳菁徽表示，衛福部至今對為何造成致癌油的說明每次都不同，真相未明，民眾對賴政府的食安承諾已毫無信心。

陳菁徽表示，從6月30日至今22天，已經超過3個禮拜的時間，但全國老百姓還在等一個答案，造成一級致癌油的原因是什麼？衛福部每次都給不一樣的答案，一下是黃豆，一下是製程出問題，一下樣本造假，一下又源頭製程都有問題。衛福部把所有的可能性都講了一遍，但沒有答案就是沒有真相。

陳菁徽批評，如今食藥署要將相關產品重新上架，但民眾連最基本的疑問都得不到答案，國人的健康持續處在高度的風險之下。大家對賴政府的食安承諾毫無信心，也對政府處理食安危機荒腔走板感到非常憤怒。

陳菁徽指出，今天衛福部長石崇良說，中聯將黃豆原料「熱損率」放寬，製程也有問題。這樣的說法不禁讓各界擔心，其他有問題的黃豆都去了哪裡？這部分衛福部有沒有去追查；另外中聯四月份以前的油品，目前衛福部也沒有進一步調查結果，表示國人吃到毒油的情況，其實是3+N個月，危害比想像中的還要深遠。

陳菁徽呼籲，今天上午18個地方縣市出席的「反毒油線上國是會議」，會後有反映出非常多地方政府的心聲，衛福部應該要用心傾聽、積極改進，不要再一直卸責、一直甩鍋地方政府。食安議題本應中央地方聯手，共同守護國人健康才是正道。