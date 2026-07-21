「人民只想安心吃頓飯」 花蓮縣長徐榛蔚將赴凱道護食安遊行

毒油事件持續延燒，花蓮縣長徐榛蔚今天表示，將出席7月25日下午5時登場的「我是人，我反毒台」護食安遊行，並強調食安沒有藍綠、更沒有模糊空間，當問題油品波及多個縣市時，中央不應推卸責任，否則最終承擔風險的仍是民眾。

徐榛蔚指出，花蓮食安沒有模糊空間，食安也不分消費者的政治傾向，而是民生最基本的保障，當問題毒油橫跨多個縣市、牽動上中下游產業鏈，中央政府就不該推卸責任，當政府蓋牌、責任若甩鍋給地方，最後承擔風險的，都是民眾。

徐榛蔚表示，毒油事件爆發至今已21天，仍然有未爆彈，民眾的日常消費變得戰戰兢兢。食安資訊晚一天，人民就多承擔一天風險；政府多一分卸責，人民就多一分不安，食安沒有藍綠，失職就要究責，人民走上街頭，不是為了政治口號，「只是希望辛苦打拚一天後，能和家人安心吃一頓飯」。

徐榛蔚表示，將出席7月25日「我是人，我反毒台」護食安遊行，邀請全國鄉親當天穿上白色服裝，不分藍綠，一起上凱道，為自己和家人的健康發聲。

她強調，花蓮縣政府團隊將持續掌握衛福部更新名單，第一時間巡查、封存問題油品，嚴格守護鄉親的餐桌安全。