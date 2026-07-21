林靜儀指烏龍指控像在耍寶「我要笑爛」 黃國昌：這種爛官不用笑都爛

中聯毒油事件持續延燒，食藥署昨天公布檢驗結果，衛福部次長林靜儀今天說，看完民眾黨主席黃國昌的說法「我要笑爛」。黃國昌對此反嗆，毒油事件超過三個星期，民進黨讓全民人心惶惶，不知道怎麼還笑得出來，有林靜儀這種爛官，才是真正不用笑都爛。

黃國昌昨天在臉書發文指出，食藥署公布中聯油脂今年4至6月生產30批油品的檢驗結果，行政院宣稱「確認再驗出2批油品不合格」，然而對照食藥署新聞稿內容，所謂2批油品的批號為「313-1150408」及「315-1150413」，台中市食品藥物安全處早在上周四就公布有問題，「請問行政院長卓榮泰是後知後覺，還是在耍寶？」

針對黃國昌的說法，林靜儀在臉書發文回應，如果真心在乎食安，就好好落實「食品安全衛生管理法」規定的主管機關應盡之責，而不是慌亂之後搞政治動作還造謠，黃國昌的烏龍指控才比較像在耍寶，「我要笑爛」。

黃國昌表示，發生這麼嚴重的食安風暴，事發至今超過三個星期，民進黨政府無法公布致癌油的完整流向，沒有公布所有受影響產品清單，導致全民人心惶惶，「我是不知道林靜儀怎麼還笑得出來」，台中市食安處上周就公布兩批致癌油批號，卓榮泰昨天才後知後覺高調公布「新增兩批」。

黃國昌說，人民在乎的是資訊即時性與正確性，這也是民進黨在野時期不斷強調人民有「知的權利」，林靜儀到現在還在爭功諉過，雖然從她過去的「表現」一點都不感到意外，但是有這種爛官，實在是人民的不幸、國家的悲哀，「有林靜儀這種爛官，不用笑都爛。」

黃國昌強調，如果民進黨政府真的覺得自己好棒棒，那就請先回答一個最基本的問題，「到底什麼時候可以公布致癌油的完整流向？用民進黨2014年3天公布的標準，已經足足過了七倍以上的時間。」