快訊

國際局勢有變？澳洲前總理：2028亞太最危險！

2026米其林頒獎完整名單！ 恭喜「頤宮、態芮、JL Studio」榮獲三星 61家摘星餐廳一次看

台股飆1,783點創史上最大漲點！投信大手筆力挺 外資卻連13賣

聽新聞
0:00 / 0:00

林靜儀指烏龍指控像在耍寶「我要笑爛」 黃國昌：這種爛官不用笑都爛

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。本報資料照片
民眾黨主席黃國昌。本報資料照片

中聯毒油事件持續延燒，食藥署昨天公布檢驗結果，衛福部次長林靜儀今天說，看完民眾黨主席黃國昌的說法「我要笑爛」。黃國昌對此反嗆，毒油事件超過三個星期，民進黨讓全民人心惶惶，不知道怎麼還笑得出來，有林靜儀這種爛官，才是真正不用笑都爛。

黃國昌昨天在臉書發文指出，食藥署公布中聯油脂今年4至6月生產30批油品的檢驗結果，行政院宣稱「確認再驗出2批油品不合格」，然而對照食藥署新聞稿內容，所謂2批油品的批號為「313-1150408」及「315-1150413」，台中市食品藥物安全處早在上周四就公布有問題，「請問行政院長卓榮泰是後知後覺，還是在耍寶？」

針對黃國昌的說法，林靜儀在臉書發文回應，如果真心在乎食安，就好好落實「食品安全衛生管理法」規定的主管機關應盡之責，而不是慌亂之後搞政治動作還造謠，黃國昌的烏龍指控才比較像在耍寶，「我要笑爛」。

黃國昌表示，發生這麼嚴重的食安風暴，事發至今超過三個星期，民進黨政府無法公布致癌油的完整流向，沒有公布所有受影響產品清單，導致全民人心惶惶，「我是不知道林靜儀怎麼還笑得出來」，台中市食安處上周就公布兩批致癌油批號，卓榮泰昨天才後知後覺高調公布「新增兩批」。

黃國昌說，人民在乎的是資訊即時性與正確性，這也是民進黨在野時期不斷強調人民有「知的權利」，林靜儀到現在還在爭功諉過，雖然從她過去的「表現」一點都不感到意外，但是有這種爛官，實在是人民的不幸、國家的悲哀，「有林靜儀這種爛官，不用笑都爛。」

黃國昌強調，如果民進黨政府真的覺得自己好棒棒，那就請先回答一個最基本的問題，「到底什麼時候可以公布致癌油的完整流向？用民進黨2014年3天公布的標準，已經足足過了七倍以上的時間。」

黃國昌 林靜儀 衛福部 食藥署 食安

延伸閱讀

食藥署公布最新油品檢驗結果 黃國昌開嗆卓榮泰：後知後覺還是在耍寶

衛福部、食藥署 在野刪砍總預算重點

食安修法 藍黨團擬最高罰10億

衛福部諮議會決議 放行中聯19批預防性下架油品全數「重新上架」

相關新聞

王世堅勸愛惜身體快停止絕食 何元楷答謝：盡立委職責監督政府

國民黨新北市議員參選人何元楷等人，以「絕食」表達對中央政府漠視食安。民進黨立委王世堅說，希望年輕人愛惜身體，盡快停止絕食。何今向王表達謝意，並呼籲王盡立委職責，監督中央政府，找出毒油解決及預防方案，為人民的食安把關。

嘉義市長黃敏惠提11項食安建議 籲建食安雲、毒油業者終身禁執業

中聯油脂大豆沙拉油遭檢出含有致癌物「苯駢芘」（BaP）引發食安疑慮，嘉義市政府表示，第一時間已啟動跨局處應變機制，清查轄內油品流向。市長黃敏惠出席「反毒油線上國是會議」時表示，「食品安全，基本人權」，並提出11項食安改革建議，主張建立全國食安雲、推動數位履歷追溯，並要求涉案食品業者終身不得再投入相關產業。

同窗諷喝水不算絕食…張家馨：換你為公益站出來 我不認同也絕不嘴你

基隆市安樂區市議員參選人張家馨，在台北絕食抗議中央政府漠視食安。對於「昔日同窗」說可以喝水就不算絕食，張家馨今天表示，絕食初衷是為人民抗議，「人一綠，連是非都不分了嗎？ 」

致癌油風暴藍營抗議絕食…石崇良：食安應回歸科學 不應過度政治化

致癌油事件引爆食安疑慮，在野黨將於本周六至總統府前凱道抗議，國民黨台北市議員楊斗植率3位參選人賴苡任、何元楷、張家馨，前往北市中正一分局介壽派出所對面，接力絕食抗議直到7月25日。對此，衛福部長石崇良說，食安是科學問題，依據科學證據、依法行政，這是最重要的基本原則...

「人民只想安心吃頓飯」 花蓮縣長徐榛蔚將赴凱道護食安遊行

毒油事件持續延燒，花蓮縣長徐榛蔚今天表示，將出席7月25日下午5時登場的「我是人，我反毒台」護食安遊行，並強調食安沒有藍綠、更沒有模糊空間，當問題油品波及多個縣市時，中央不應推卸責任，否則最終承擔風險的仍是民眾。

林靜儀指烏龍指控像在耍寶「我要笑爛」 黃國昌：這種爛官不用笑都爛

中聯毒油事件持續延燒，食藥署昨天公布檢驗結果，衛福部次長林靜儀今天說，看完民眾黨主席黃國昌的說法「我要笑爛」。黃國昌對此反嗆，毒油事件超過三個星期，民進黨讓全民人心惶惶，不知道怎麼還笑得出來，有林靜儀這種爛官，才是真正不用笑都爛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。