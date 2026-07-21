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王世堅勸愛惜身體快停止絕食 何元楷答謝：盡立委職責監督政府

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
國民黨新北市議員參選人何元楷等人，以「絕食」表達對中央政府漠視食安。圖為台北市長蔣萬安為他加油打氣。圖／取自何元楷臉書
國民黨新北市議員參選人何元楷等人，以「絕食」表達對中央政府漠視食安。圖為台北市長蔣萬安為他加油打氣。圖／取自何元楷臉書

國民黨新北市議員參選人何元楷等人，以「絕食」表達對中央政府漠視食安。民進黨立委王世堅說，希望年輕人愛惜身體，盡快停止絕食。何今向王表達謝意，並呼籲王盡立委職責，監督中央政府，找出毒油解決及預防方案，為人民的食安把關。

中聯油脂公司生產的大豆沙拉油，驗出1級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆全台食安危機。民進黨發言人吳崢說出「又不是我逼你吃（毒油）」，掀起更大風波，國民黨陣營號召民眾25日上街頭抗議。

台北市議員楊植斗與何元楷、台北市議員參選人賴苡任、基隆市議員參選人張家馨，19日起在台北市中正一警分局介壽派出所對面絕食靜坐，今天進入第3天，號召民眾「725上凱道」，向傲慢的中央政府表達抗議。

王世堅今在立法院受訪時表示，若有堅定的抗議決心，往往會採取較為激烈的方式表達立場，但無論如何，仍希望參與絕食的年輕人愛惜身體，盡快停止絕食，以健康為重。

何元楷在臉書貼文回應，「感謝王世堅委員的關心，但我們不會停止」，表示既然已經做好絕食的決定，就不會退縮，一定堅持到底。

何元楷說，相信王世堅一定願意站在人民這邊，為人民的食安來把關。他也呼籲王世堅盡立委的職責，一起監督中央政府，找出毒油事件的解決方案及未來預防的方案，一起為人民的食安來把關。畢竟現在執政黨的解決方案就是要解決在野黨、解決監督執政的人。

國民黨新北市議員參選人何元楷等人，以「絕食」表達對中央政府漠視食安。圖／取自何元楷臉書
國民黨新北市議員參選人何元楷等人，以「絕食」表達對中央政府漠視食安。圖／取自何元楷臉書

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