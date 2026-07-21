嘉義市長黃敏惠提11項食安建議 籲建食安雲、毒油業者終身禁執業

中聯油脂大豆沙拉油遭檢出含有致癌物「苯駢芘」（BaP）引發食安疑慮，嘉義市政府表示，第一時間已啟動跨局處應變機制，清查轄內油品流向。市長黃敏惠出席「反毒油線上國是會議」時表示，「食品安全，基本人權」，並提出11項食安改革建議，主張建立全國食安雲、推動數位履歷追溯，並要求涉案食品業者終身不得再投入相關產業。

黃敏惠表示，毒油事件直接威脅民眾健康，絕不能妥協。針對行政院提出修正食品安全衛生管理法，她認為法制確實需要檢討，但修法不能淪為轉移焦點，政府應公開中聯毒油案從接獲通報、啟動調查到下架處置的完整時間軸，釐清相關行政責任。

黃敏惠在會中提出11項建議，包括將食安管理從事後抽驗改為事前風險預防、建立高風險原料數位履歷追溯制度、避免廠商以精煉技術規避法律責任、強化中央與地方稽查權責分工，以及增訂涉案業者實質負責人、大股東終身不得投資或經營食品及油品產業。

此外，她也建議完善吹哨者保護制度，提高獎金比例並落實匿名保護；建立預防性強制下架機制，只要檢出異常或有危害疑慮即可下架；增訂懲罰性賠償及沒收不法利得，並設立消費者團體訴訟基金與食安損害賠償基金，協助受害民眾獲得補償。

針對市場秩序，黃敏惠建議政府穩定油品供需、嚴查哄抬與囤積，並建立全國性食安雲平台，整合農業部、經濟部、教育部、衛福部、環境部及財政部等跨部會資料，建立即時油品流向追溯與查詢系統，提升資訊透明度，讓民眾能即時掌握食安資訊、吃得安心。

嘉義長黃敏惠喊「食品安全是基本人權」，提11項反毒油建議。圖／嘉義市政府提供