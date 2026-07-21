蔣萬安盧秀燕號召民眾上凱道 民進黨批為成全個人政治前途棄市民不顧

台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕近日因中聯大豆油苯駢芘含量超標爭議頻頻開嗆中央，並號召民眾7月25日上凱道集會。民進黨發言人林楚茵今天表示，台北市、台中市都有急待解決的市政問題，蔣、盧正事不做卻急著上街頭，兩人顯然是選擇棄市民不顧，只為成全自身的政治前途。

林楚茵指出，台北市自今年初以來市政爭議接連不斷，從鼠患、密室逃脫安全疑慮、內湖淹水、天價遮陽傘、粗暴砍樹到食安問題，近期更爆發幼兒園集體虐童案。該幼兒園甚至將蔣萬安的感謝卡當作招牌，家長向市府陳情卻未獲回應，直到記者會引發輿論沸騰，蔣萬安才慢半拍出面表態，隨後又急著卸責稱中央罰則過輕，毫無首都市長應有的擔當。

林楚茵說，盧秀燕的市政表現同樣令人堪憂，不僅先前爆發非洲豬瘟、廚餘處理、垃圾山及焚化爐等爭議，近期更被議員質疑即將卸任，但「大台中轉運中心」與「水湳轉運中心」的啟用時間卻一延再延。盧市府對民生建設一拖再拖，盧秀燕卻還有時間北上聲援「接力絕食」的作秀民代。蔣萬安與盧秀燕正事不做卻忙著上街遊行，讓北市受虐孩童乏人照料，讓台中通勤民眾無車可搭。

林楚茵表示，蔣萬安、盧秀燕顯然選擇棄市民不顧，只為成全自身的政治前途。面對食安爭議，民進黨政府絕不迴避，正全力補強「食安法」不足之處，然而國民黨全黨將食安作為政治操作工具，既無具體政策訴求，只顧挑起民眾恐慌與社會對立，完全是一場政治鬧劇。當前中央與地方應攜手合作，盡速解決食安危機並檢討補強機制，讓全國國人吃得安心，這才是當前最重要的事情。