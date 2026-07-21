關注食安問題 藍籲強化檢驗能量、建立預警制度

國民黨團書記長林沛祥今天表示，食安就是國安，人民吃得安心，國家才真正安全。呼籲政府立刻全面強化食品安全檢驗能量，建立真正有效的高風險食品快速通道、追溯及預警制度，而行政官員必須負起政治責任，究責下台。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥、副書記長游顥，以及國民黨立委羅智強等人，今天在立法院國民黨團召開「食安五環全面崩壞國內境外毒食充斥」記者會。

林沛祥指出，國民黨團提出三項訴求，第一、立刻全面強化食品安全檢驗能量。中央政府應立即盤點全國食品安全檢驗資源，協助地方政府補足檢驗設備、實驗室量能及專業能力，建立足以應對大型食安事件的檢驗能力，而不是每次都疲於奔命。

林沛祥表示，第二、建立真正有效的高風險食品快速通道、追溯及預警制度。從進口、製造、流通到販售，讓問題產品第一時間就能追得到、查得到。而不是等到事件發生、全面擴散之後，才開始亡羊補牢。

林沛祥指出，第三、行政官員必須負起政治責任，究責下台，並重新檢討施政優先順序。食安接連出包，人民看到的不該是基層公務員疲於奔命，主管機關首長應勇於承擔。行政團隊應全面檢討食品安全治理與資源配置，把食安真正提升到國家安全的高度。

林沛祥表示，食安就是國安，人民吃得安心，國家才真正安全。國民黨團已負責任的提出黨版食安法修正草案，今天就會排入程序委員會，最快24日就會排入院會，期待食安問題能夠盡快改善。

羅智強表示，為何國民黨要在25日發起凱道集會，就是知道只有人民的憤怒，才可以給民進黨政府當頭棒喝，讓民進黨政府醒過來。25日上凱道，反毒油，全民站出來。

游顥表示，民進黨政府逼全民吃毒油，25日的凱道集會遊行沒有藍綠之分、不分男女老幼、貧賤富貴，只要想要守護食安的民眾，通通可以走上街頭，如果有綠營的縣市首長參選人真的重視食安，也歡迎起義來歸，一起在25日走上街頭。