食安國是會議 桃園提4建言：實驗室檢驗結果應通報主管機關

毒油風波延燒，台中市長盧秀燕今召開線上食安國是會議，桃園市由副市長王明鉅、衛生局長賈蔚代表出席。賈蔚提出4項建議，包括油品應從稽查專案獨立拉出、實驗室檢驗異常須同步通報主管機關、20%預防性下架標準應定期檢討，以及擴大特殊檢驗量能；王明鉅則建議中央應建立食安風險分級管理。

王明鉅表示，他僅提出一項建議，主要是食安事件種類繁多，蔬菜有農藥、豬肉有瘦肉精，還有辣椒粉、食用油等問題，但各品項滲透層級與影響範圍差異極大。以食用油為例，油品從第一層原料經多層加工，衍生出沙茶醬等各式產品，影響層面極廣；愈接近原料、應用愈廣泛的品項，管理強度應愈嚴。

賈蔚指出，油品應從現行食安稽查專案中獨立拉出，提高稽查頻率，因為一般食安事件如美牛，消費者若有疑慮可主動避開，但油品從路邊小吃到高檔餐廳幾乎無所不用，民眾也難以得知油品來源，稽查強度必須與其他品項有所區別。

賈蔚也提到，現行業者委託實驗室檢驗後，若結果異常，實驗室通常僅回報委託業者。他建議，針對致癌物等特定項目，實驗室一旦檢驗異常，除通報業者外，也應同步通報地方或中央主管機關；本次苯駢芘事件首次檢驗超標2倍多，若當時實驗室即同步通報主管機關，情況可能不同。

另，賈蔚表示，現行20%的預防性下架標準，是多年前由食安相關專家所訂，有其學理由來，但近10年來國人癌症種類與分布已有變化，不應沿用近10年而未修正，應建立更短周期的檢討機制；目前全國能執行特殊檢驗項目的實驗室有限，中央也應設法擴大檢驗量能，各縣市食安中央補助中，對檢驗項目應設「專款專用」，避免經費遭其他用途排擠。