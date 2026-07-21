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非綠17縣市全數參加食安國是會議 盧秀燕：理解綠營縣市長有困難

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕與相關局處長今天上午10時半許線上參加反毒油國是會議。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕與相關局處長今天上午10時半許線上參加反毒油國是會議。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕今天召開縣市長反毒油線上國是會議，除了綠營執政的高雄、台南、屏東、嘉義縣與澎湖，其他17個非綠縣市皆有首長出席或派員參加。盧表示，她有聯絡上高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲，也都有邀約其他綠營縣市長，他們「有一些困難」，可以理解。

盧秀燕指出，這次線上國是會議，除了國民黨籍縣市首長，對非國民黨籍縣市首長都有邀約，綠營的部分，她有聯絡上陳其邁與黃偉哲，並傳簡訊給屏東縣長周春米，嘉義縣長翁章梁則是在聯絡之前，就表態無法參加；無黨籍縣市如新竹市長高虹安、金門縣長陳福海，她也都有聯繫，高親自參加，陳派員參加。

盧秀燕說，綠營縣市首長說，他們有一些困難沒辦法參加，她可以理解這樣的態度，總之無論是綠營還是無黨籍的縣市首長，她都會盡到禮貌，邀請全部縣市首長參加。

盧秀燕下午4時還要出席行政院的食安法修法會議，她表示，地方在等中央召開國是會議或全國性會議，已經等了3周，各縣市政府每天比對、彙整彼此的資料，都非常辛苦，因此中央願意在地方召開國是會議後，召開食安法修正會議，她一定要把握機會參加，特地排開下午的行程。

盧秀燕透露，上午的線上國是會議中，部分縣市長覺得「為什麼不能參加」，她有特別替政院緩頰，可能中央也是臨時決定召開，才只邀六都首長；至少她本人和台北市長蔣萬安都會親自參加下午的會議，統整表達上午線上會議的意見，各縣市在下午4時前若還有相關意見，她們也會代為轉達。

中市府整理本次線上國是會議參與名單如下：台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北副市長劉和然、桃園副市長王明鉅、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、連江縣長王忠銘、苗栗副縣長賴香伶、南投副縣長王瑞德、花蓮副縣長顏新章、台東副縣長王志輝、金門副縣長陳祥麟、宜蘭縣秘書長吳志宏。

台中市長盧秀燕表示，她有親自聯絡上高雄市長陳其邁與台南市長黃偉哲，也有透過各種方式邀約其他綠營縣市首長，對於他們「有一些困難」無法參加，可以理解。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕表示，她有親自聯絡上高雄市長陳其邁與台南市長黃偉哲，也有透過各種方式邀約其他綠營縣市首長，對於他們「有一些困難」無法參加，可以理解。記者黃仲裕／攝影

縣市反毒油線上國是會議共有17個縣市參加，所有非綠縣市皆有首長或派員參加。圖／台中市政府提供
縣市反毒油線上國是會議共有17個縣市參加，所有非綠縣市皆有首長或派員參加。圖／台中市政府提供

盧秀燕 綠營 黃偉哲

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