影／吳宗憲痛批政府毒油案9天4改口 率民代齊喊：上凱道、要真相

致癌毒油持續延燒，宜蘭縣長參選人吳宗憲今與多位民代召開「反毒油」記者會，明確點出政府蓋牌時間線，痛批中央對此事件掩飾拖延，清查慢半拍、邊查邊「補破網」，至今仍有漏報批號，讓人民繼續吃下致癌油。對這種政府有什麼好期待，呼籲25日一起上凱道。

吳宗憲還原時間線，衛福部早在6月30日接獲通報苯駢芘超標高達4倍，7月1日僅下架第一層油品；7月3日行政院長卓榮泰聽取報告竟稱「應再考慮」；7月4日更拋出毫無科學依據「20%幽靈標準」，不到20%不用下架；直到7月7日引發公憤才改口下架，7月9日才宣布4至6月油品全面預防性下架。

吳宗憲質疑中央為何一再拖延、蓋牌，全民持續暴露致癌風險？更痛批中央在短短9天修正4次範圍，人民邊吃致癌物、邊等中央慢慢通報，甚至上周宜蘭縣府還查到不在中央公告範圍內的問題油品「仍有漏報批號」。

吳宗憲是台灣大學公衛博士候選人，質疑政府「20%幽靈標準」？他指出，「苯駢芘」是世界衛生組織認證「一級致癌物」，確定會增加癌症風險，根本沒有所謂「安全劑量」，卓榮泰竟然宣布「20％以下不用下架」！科學根據何在？政府憑什麼說「吃一點沒關係」，拿人民健康去賭？

吳說，民進黨執政食安漏洞百出，從2017毒雞蛋、萊豬萊牛、福島核食、蘇丹紅到現在致癌油，而且民進黨政府之前對美關稅談判，竟放寬多項農產品農藥殘留標準，拿人民健康換關稅談判成績單！受害最深是托嬰中心、長照機構、安親班及社福機構，沒有能力為自己發聲，政府卻讓他們長期暴露在致癌風險中。

今出席記者會包括宜蘭市長陳美玲、羅東鎮長參選人陳鴻禧、蘇澳鎮長參選人陳金麟、員山鄉長參選人黃雯如及10位議員參選人大串聯，共同提出4大訴求：

第一、徹底查明真相：政府至今無法回答為何會有一級致癌物入油？問題出在巴西黃豆原料、製程失當還是設備老舊？為何檢驗與留樣制度有漏洞可以造假？

第二、全面清查漏報：揪出的未申報批號，全面擴大盤點，不要再以「偵查不公開」當理由蓋牌。

第三、建立跨縣市即時資訊整合系統：「食安五環」每年花4.50億、累積花費達數百億，中央更砸10億建置「食品雲」卻形同虛設，毒油事件爆發後依然靠稽查員電話人力比對，呼籲建立全國統一即時平台，讓全民同步掌控。

第四、內閣道歉下台：中央從一開始拒絕公布名單、說廠商也是受害者，到端出20%幽靈標準，讓多數產品持續上架，對國人的傷害絕非一句行政疏失可帶過。行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良應公開道歉、下台負責。

致癌毒油持續延燒，宜蘭縣長參選人吳宗憲今與多位民代召開記者會，共同提出4大訴求，要求徹底查明真相、全面清查漏報，呼籲25日一起上凱道。圖／吳宗憲競辦提供