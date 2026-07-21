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反毒油線上會議 王惠美籲中央建立食安防災機制、增補地方稽查人力

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天參加14縣市「反毒油線上國是會議」時表示，食安問題是國安問題，建議中央應納入並訂定食安防災機制，並增加地方衛生單位的稽查人力，才能真正落實食安工作。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美今天參加14縣市「反毒油線上國是會議」時表示，食安問題是國安問題，建議中央應納入並訂定食安防災機制，並增加地方衛生單位的稽查人力，才能真正落實食安工作。圖／縣府提供

彰化縣長王惠美今天參加14縣市「反毒油線上國是會議」時表示，食安問題是國安問題，建議中央應納入並訂定食安防災機制，並增加地方衛生單位的稽查人力，才能真正落實食安工作。

此次爆發毒油事件的三家業者中，泰山食品位在彰化，王惠美先行說明彰化縣的處置狀況，她說，泰山食品在6月30日通報油品異常後，彰化縣衛生局即派員自7月1日起共5次，先後和衛福部食藥署、檢調單位、政風單位前往泰山查廠，問題批號油品回收733公噸，預防性下架產品近8千公噸，掌握近700家下游業者清單，提供食藥署及相關縣市後續稽查。

王惠美表示，食安問題是國安問題，行政院刻正研擬修改食安法，建議中央應納入並訂定食安防災機制，除了落實平日的查驗，更應針對重大食安事件查核體系的分工、限時24小時通報機制、風險分級管理制度、導入智慧數位科技協助查核檢驗和回收下架，並就補償方案進行規範，以保障國人健康與權益。

王惠美並認為，食安機制需要人員執行，地方政府衛生單位稽查人力，平時配合中央各項稽查專案及處理地方食安稽查把關作業，早已面臨人力吃緊及經驗傳承的問題，此次毒油次事件更凸顯此一重大挑戰，中央應思考如何充實地方食安稽查人力，才能真正落實食安工作，她強調，守護食品安全，就是守護每一位國人的健康與安心。

彰化縣長王惠美今天參加14縣市「反毒油線上國是會議」時表示，食安問題是國安問題，建議中央應納入並訂定食安防災機制，並增加地方衛生單位的稽查人力，才能真正落實食安工作。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美今天參加14縣市「反毒油線上國是會議」時表示，食安問題是國安問題，建議中央應納入並訂定食安防災機制，並增加地方衛生單位的稽查人力，才能真正落實食安工作。圖／縣府提供

彰化縣長王惠美今天參加14縣市「反毒油線上國是會議」時表示，食安問題是國安問題，建議中央應納入並訂定食安防災機制，並增加地方衛生單位的稽查人力，才能真正落實食安工作。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美今天參加14縣市「反毒油線上國是會議」時表示，食安問題是國安問題，建議中央應納入並訂定食安防災機制，並增加地方衛生單位的稽查人力，才能真正落實食安工作。圖／縣府提供

王惠美 食安 中央

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