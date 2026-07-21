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民眾黨團批政府失能 今提「食安法」修法 擬強化中央主動查驗職責

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
中聯油脂苯駢芘超標風暴引發社會關注，行政院今天將提出《食安法》修法方向，民眾黨立委陳昭姿等今天舉行記者會，批評政府對食安執法與把關慢半拍，民眾應該站出來表達心中不安與憤怒。記者潘俊宏／攝影
中聯油脂苯駢芘超標風暴引發社會關注，行政院今天將提出《食安法》修法方向，民眾黨立委陳昭姿等今天舉行記者會，批評政府對食安執法與把關慢半拍，民眾應該站出來表達心中不安與憤怒。記者潘俊宏／攝影

中聯毒油事件持續延燒，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，法律有所不足該修就修，然而現在不是沒有法律，而是政府沒有依法執行，中央本來就要進行查緝工作，既然民進黨政府不會做事，民眾黨團提出「食品安全衛生管理法」修法，強化中央主管機關主動查驗職責。

民眾黨立法院黨團上午舉行「食安漏油高官點火！民眾黨修法補破洞」記者會，民眾黨團幹事長邱慧洳表示，大家都知道修法很重要，但是如果法律修得再好，政府依然展現失能的態度該作為，「請問修法有什麼用？」

陳清龍指出，毒油事件爆發至今21天，結果人民要真相沒有真相，油品流向也公布得亂七八糟，至今沒有任何行政官員要負責，行政院長卓榮泰宣稱要公布檢驗結果，結果只是讓食藥署出來發布新聞稿，所謂的第三方調查小組還要運作一個星期，「請問現在第幾天了？卓榮泰還在睡覺嗎？你要裝睡到什麼時候？」

陳清龍說，法律有所不足該修就修，然而現在不是沒有法律，而是政府沒有依法執行，現行食安法授權中央進行查緝工作，「既然民進黨政府不會做事，我們就修法要求政府去做」，然而這場食安風暴至今仍然找不出真相，民進黨政府也不要以為透過修法就能轉移問題焦點。

陳清龍說明，民眾黨團提出「食品安全衛生管理法」修正草案，重點包括從「授權」改為「強制」中央政府進行查緝，行政院版本增訂中央指揮中心，然而根據現行食安法規定，行政院本來就應設食品安全會報，並且由行政院長擔任召集人，「法律本來就存在，請問這是修法的問題嗎？」

邱慧洳表示，民眾黨團本次提出修法，除了要求政府落實跨部會食品安全預警及通報系統、食品安全監測計畫、食安雲食品追溯功能、第三方檢驗交叉驗證制度，還有建立高風險油品「政府強制抽驗」制度，關鍵食品原物料也應該逐批抽驗，同時也強化中央主管機關主動查驗職責，並且提高食品業者故意或重大過失等處罰。

根據民眾黨團預擬「食品安全衛生管理法」修正草案，包括建立第三方檢驗交叉驗證制度，要求至少2家認證實驗室交叉檢驗。對於食品風險分類高的食品，強制要求應該由食藥署指定的國家實驗室進行複驗；如果是大宗食品原物料，檢驗機構或實驗室應在24小時內通報主管機關。

此外，本次修法也預計增訂第7之1條，明定達一定規模以上的食品原料業者、食品添加物業者，應該加強管制：第一，關鍵食品原物料產品出廠前，逐批抽驗或查驗，合格始得出廠；第二，中央主管機關「每季」針對製程抽查，並且由第三方機構進行稽查。

中央 食安 民眾黨團

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