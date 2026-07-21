政院至今未提出「食安法」修正草案 林沛祥批：行政權就是怠惰無能

致癌油風暴延燒，行政院長卓榮泰日前表示23日行政院會會審議政院版「食品安全衛生管理法」修正草案。對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥今天說，國民黨團早在15日研擬好「食安法」修正版本，並在昨天送進立法院議事處，批評「行政權就是怠惰無能」。

國民黨立法院黨團今天上午舉行「食安五環，全面崩壞，國內境外毒食充斥」記者會，林沛祥說，從食安風暴開始，國民黨智庫就開始研擬修法版本，國民黨早已經準備好，但現在行政院卻說23日才會審議，請問行政院的重點是什麼？不要直接複製國民黨的版本，是不是行政院是想大事化小、小事化無？

林沛祥指出，近期新竹的名產炊粉爆出有甲酚的疑雲，讓民眾人心惶惶。此外，食藥署最近又陸續公佈，包括自美國進口的好市多的冷凍蔬菜、自日本進口的哈密瓜等，都因為農藥殘留問題遭邊境攔截，這些事情一件又一件，到底人民吃今天進嘴裡的東西，可不可靠？安不安全？

國民黨立委羅智強表示，最近看到民進黨，出現偉大的「食安五小福」。叫大家「少吃雞排」的衛福部政次長林靜儀；嗆「沒人逼你吃」的民進黨發言人吳崢；上節目稱「植物本來就有苯駢芘」的民進黨新北市議員戴瑋姍；「用肘擊記者麥克風」的總統府秘書長潘孟安；「多喝水就可以把苯駢芘排掉」的中研院長陳建仁。羅質問民進黨政府，難道面對毒油風暴，幹話就是唯一的解方嗎？

國民黨立委游顥表示，食安難道不應該零容忍嗎？食安不就是應該要乾淨無毒嗎？不就是應該要全民安心嗎？現在看到民進黨政府推卸責任，滿口的胡說八道，不如用點心思盡快的來告訴台灣的人民，一個簡單的結果，到底如何產生一級致癌物苯駢芘？請給人民答案，他們都還在線上等。