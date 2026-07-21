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藍營縣市線上國是會議 張麗善批中央拖拖拉拉、把責任丟地方

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安今天邀集全國縣市首長召開線上「反毒油國是會議」。雲林縣長張麗善在會中痛批，中央政府處理食安事件「拖拖拉拉」，從公告、下架到後續應變一路慢半拍，更把善後責任交給地方政府承擔。記者陳雅玲／攝影
台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安今天邀集全國縣市首長召開線上「反毒油國是會議」。雲林縣長張麗善在會中痛批，中央政府處理食安事件「拖拖拉拉」，從公告、下架到後續應變一路慢半拍，更把善後責任交給地方政府承擔。記者陳雅玲／攝影

毒油事件持續延燒，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安今天邀集全國縣市首長召開線上「反毒油國是會議」。雲林縣長張麗善在會中痛批，中央政府處理食安事件「拖拖拉拉」，從公告、下架到後續應變一路慢半拍，更把善後責任交給地方政府承擔。她呼籲中央儘速釐清事件真相、提出完整處置方案，並全面檢討食品安全制度，建立更完善的源頭管理與預警機制。

張麗善表示，事件發生至今，中央處理態度拖拖拉拉，沒有非常明確而且快速的下達命令，從最初僅公告部分產品，到限制僅調合油含量20%以上產品才公告、下架，直到民怨高漲後，才全面擴大下架範圍。整起事件至今仍像「阿婆的裹腳布」，又臭又長，看不到盡頭，「問題究竟出在原料，還是製程？」中央至今仍未向社會說明，也未負起第一時間應承擔的責任，反而把問題交由地方政府收拾善後。

她指出，目前已有7個批次油品確認檢驗不合格，除了回收、下架，更迫切的是後續銷毀問題。大量回收的是油脂，並非一般垃圾或廢棄物，因油脂燃點高、處理不易，後續是否全數銷毀、環境部是否介入協助，都應儘速提出完整方案。

她強調，這次的油品跟2014年的問題油不一樣，以前是餿水油、地溝油，這次是非常嚴重的致癌油，是會直接衝擊到所有鄉親的生命跟健康，所以不能等閒視之。

張麗善認為，這次事件暴露多項制度缺失，其中最關鍵的是中央法令規範不夠明確，地方政府執法缺乏明確依據，部分業者也因此不願配合下架，甚至質疑公權力介入的正當性。她強調，食安法制應更明確、具體，才能讓地方政府依法行政，也讓業者有所依循。

她並提出四項建議，包括建立更明確的預防性下架制度，明定產品下架範圍、恢復上架條件及程序；將現行每半年檢驗一次改為源頭逐批檢驗，並即時上傳食品追溯追蹤系統，真正落實源頭管理，同步提升檢驗量能、降低檢驗成本，提高業者送驗意願。

此外，她建議建立第三方檢驗機構主動通報制度，檢驗單位發現產品不合格時，除通知業者外，也應同步通報主管機關，避免資訊遭隱匿，建立更完整的食安預警機制，並賦予地方政府即時調閱業者自主通報資料的權限，強化地方查核權責。

針對行政院下午緊急邀集六都首長研商食安修法，張麗善表示，希望中央提出明確結論與具體政策方向，讓社會盡快走出食安風暴帶來的恐懼與不安。她強調，政府應建立更完善的食品安全管理制度，讓民眾未來不必再為飲食安全提心吊膽，真正成為守護國人食品安全的最後一道防線，重建人民對政府的信任。

台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安今天邀集全國縣市首長召開線上「反毒油國是會議」。雲林縣長張麗善在會中痛批，中央政府處理食安事件「拖拖拉拉」，從公告、下架到後續應變一路慢半拍，更把善後責任交給地方政府承擔。記者陳雅玲／攝影
台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安今天邀集全國縣市首長召開線上「反毒油國是會議」。雲林縣長張麗善在會中痛批，中央政府處理食安事件「拖拖拉拉」，從公告、下架到後續應變一路慢半拍，更把善後責任交給地方政府承擔。記者陳雅玲／攝影

台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安今天邀集全國縣市首長召開線上「反毒油國是會議」。記者陳雅玲／攝影
台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安今天邀集全國縣市首長召開線上「反毒油國是會議」。記者陳雅玲／攝影

張麗善 中央 盧秀燕

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