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邀蔣萬安參加中央會議 陳其邁：就事論事人民所希望

中央社／ 高雄21日電

中聯油品案，台北市長蔣萬安呼籲民眾一起站上街頭。高雄市長陳其邁今天說，行政院今天下午有個食安相關會議邀請六都市長，他建議蔣萬安等人參加，不只跟中央談，縣市彼此也可談。

陳其邁今天上午在市政會議前接受媒體聯訪時，被問到蔣萬安有無致電邀約參加上街遊行，陳其邁透露，蔣萬安昨天下午確實有打電話給他，但他建議蔣萬安參加今天下午行政院的「審查『食品安全衛生管理法』部分條文修正草案會議」。

此會議有邀六都市長參加，陳其邁說，他跟蔣萬安建議，中央地方應通力合作，互相區域聯防互補來落實食安，不然有些權責屬於地方、有些屬於中央，彼此之間縣市協調機制，也許會有些爭議，必須透過修法讓彼此合作做得更好。

陳其邁說，藉由此次油品爭議，中央地方反而應該好好談，表達地方或中央所碰到協調工作上的狀況，把這些問題解決，這才是人民的期待，「所以我就邀請蔣市長說，今天下午大家有非常好的機會，不只跟中央談，彼此縣市也可以談。」

他並表示，行政院的食安會議在下午4時舉行，「如果不錯，那是不是中央未來應該建立定期由院長或副院長跟地方首長就食安的議題，能夠談一談，彼此能夠交換一些工作經驗，這個不是更好嗎？」

陳其邁說，與其馬上就說這是誰的責任，這種政治處理，大可不必，更何況政治本來就是要解決民眾所關心的議題；行政院的會議，他希望大家坐下來溝通，就事論事，這才是人民所希望的。

另外，有民調顯示陳其邁施政滿意度高達8成，陳其邁說，民調是作為參考，自己任期到今年底，現在都是心繫高雄一些未完成的重大建設，也希望可以吸引更多廠商到高雄投資，加速高雄經濟繁榮，增加更多就業機會。

陳其邁 蔣萬安 中央

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