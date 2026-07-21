批蔣萬安號召全民上街「一箭雙鵰」 林俊憲：要塑造他是反綠最高指揮

中聯油脂案延燒，台北市長蔣萬安呼籲7月25日全民上街頭。民進黨立委林俊憲表示，蔣萬安號召上街頭不是為了食安，基本上就是一個政治的鬥爭，「可以說是一箭雙雕、一刀兩刃，既砍民進黨又砍黨內的人。蔣萬安要塑造的就是他才是那個反綠的最高指揮。」

林俊憲表示，蔣萬安發起這個食安上街頭，不只是要攻擊民進黨，更是劍指黨內同志，蔣萬安現在要樹立的就是他在國民黨內號令三軍，莫敢不從，發起這樣一個所謂的食安上街頭，國民黨主席鄭麗文只好匆匆忙忙地也要跟進。

林俊憲說，最可憐、最尷尬的是台中市長盧秀燕，這次發生的食安問題最嚴重就是台中市政府，「在第一線的時候有把關嗎？有做好第一線地方政府該做的檢測嗎？」同樣是做最上游的黃豆初煉、提煉，台南市是５年就檢測19次，盧秀燕執政８年才只有１次。照理講如果真的要上街頭，那蔣萬安也應該到台中市政府前面辦一場，來抗議盧秀燕的失職。

林俊憲指出，結果蔣萬安現在要準備上凱道。看起來好像是在鬥爭民進黨，其實拖著一個角色很尷尬的盧秀燕，變成盧秀燕跟著蔣萬安的政治指令在走，那這樣看起來，「誰才是國民黨現在的領袖？是黨主席鄭麗文？還是準備要選2028年總統的盧秀燕呢？還是現在的蔣萬安？」

林俊憲表示，所以蔣萬安這樣可說是一箭雙雕、一刀兩刃，既砍民進黨又砍黨內的人。蔣萬安要塑造的就是「他才是那個反綠的最高指揮」，如果要打賴清德、要打民進黨，就是他蔣萬安才是首位，他說了算。

林俊憲質疑，這樣的政治鬥爭的心機計算，這個跟食安有關係？蔣萬安發起了這樣的一個鬥爭，會讓民眾安心嗎？這次蔣萬安號召上街頭不是為了食安，就基本上就是一個政治的鬥爭。