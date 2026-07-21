快訊

台經院預告2026年經濟成長預測破10％ 這項力道太強

衛福部諮議會決議 放行中聯19批預防性下架油品全數「重新上架」

泰美味！泰國菜如何在美國餐桌端出一片天？

聽新聞
0:00 / 0:00

中聯油案求償有管道 消基會、台灣消保協會今宣布承接團訟

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對中聯油脂大豆沙拉油事件，行政院消費者保護處為維護消費者權益，已協請「財團法人中華民國消費者文教基金會」及「社團法人台灣消費者保護協會」為消費者對中聯、泰山、福壽、福懋等油品製造商提起團體訴訟，訴訟費用將由食安基金進行補助。二家消保團體均於今（21）日正式宣布承接消費者團體訴訟。

行政院消保處感謝消基會及台灣消保協會為消費者主張權益，共同為受害消費者（含一般消費者、學生及教職員工等）提起團體訴訟進行求償。本案團體訴訟，將由消基會就「一般消費者」部分，提起團體訴訟；台灣消保協會就「學生及教職員工」部分，提起團體訴訟。

行政院消保處同時提醒本案受影響之消費者（含一般民眾、學生及教職員工等），可依消基會及台灣消保協會相關公告辦理申請，以維護自身權益。

中聯 消基會 中聯油脂

延伸閱讀

致癌油團體訴訟啟動！消基會：即起上網登記

中聯致癌油再爆2批號 高雄343家業者下架逾103噸

因應問題油品風波 台南5年抽驗284件油品、近期再驗25件

食藥署公布最新油品檢驗結果 黃國昌開嗆卓榮泰：後知後覺還是在耍寶

相關新聞

還原致電陳其邁725上凱道...蔣萬安：以「地方父母官」表達重視食安

毒油食安風暴，北市長蔣萬安號召725上凱道，昨親自致電高雄市長陳其邁一同上凱道，蔣今上午受訪，親自還原昨親自致電陳其邁的過程。蔣說，他認為邀請陳其邁以「地方父母官」的立場，為人民表達對食安的重視，「關心食安，不分場域、不分場合，都應該勇敢站出來，表達重視食安重視人民健康的立場。」

批蔣萬安號召全民上街「一箭雙鵰」 林俊憲：要塑造他是反綠最高指揮

中聯油脂案延燒，台北市長蔣萬安呼籲7月25日全民上街頭。民進黨立委林俊憲表示，蔣萬安號召上街頭不是為了食安，基本上就是一個政治的鬥爭，「可以說是一箭雙雕、一刀兩刃，既砍民進黨又砍黨內的人。蔣萬安要塑造的就是他才是那個反綠的最高指揮。」

政院邀6都討論食安法修法 盧秀燕、蔣萬安、陳其邁將親自出席

食安會議朝野隔空較勁，台中市長盧秀燕今日上午邀集各縣市首長舉行「反毒油線上國是會議」，與此同時，行政院下午邀相關部會與六都代表，討論、審查食安法修法，台北市長蔣萬安、盧秀燕、高雄市長陳其邁將親自出席，桃園市、台南市、新北市則指派副市長出席。

回應藍縣市長反毒油線上國是會議 府：地方不妨先公布近年稽查成果

台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安號召國民黨縣市首長上午舉行反毒油線上國是會議，政院下午也將舉行食安法修法會議，兩場活動均邀請各縣市代表與會。總統府發言人郭雅慧表示，食安問題不分藍綠，依法中央負責制定標準，地方負責稽查，「今天稍後台中、台北發起藍營執政縣市一起線上開會，也不妨請各縣市能夠在這時候，對國人公布近幾年來稽查的相關成果。」

台中半年內提5次修食安法...食藥署全部打槍 鄭照新想問「為什麼？」

台中市長盧秀燕今天將召開縣市線上反毒油國是會議，討論修食安法，其中一項重點是規定食品檢驗機關若驗出不合格，須主動通報。台中市副市長鄭照新今天再披露，中市府與中台灣治理平台從2024年3月開始，半年內連續提案修法5次，均被食藥署打槍，最新一次就是今年3月。

民眾黨團挺725上凱道 籲政府究責食安失能

中聯油脂大豆沙拉油遭檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標事件持續延燒，在野黨批評政府處理過程延宕。國民黨發起7月25日凱道集會，抗議問題油品事件；台灣民眾黨立法院黨團今天也表態支持，呼籲關心食品安全的民眾站出來，表達對政府處理食安事件的不安與憤怒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。