政院邀6都討論食安法修法 盧秀燕、蔣萬安、陳其邁將親自出席

食安會議朝野隔空較勁，台中市長盧秀燕今日上午邀集各縣市首長舉行「反毒油線上國是會議」，與此同時，行政院下午邀相關部會與六都代表，討論、審查食安法修法，台北市長蔣萬安、盧秀燕、高雄市長陳其邁將親自出席，桃園市、台南市、新北市則指派副市長出席。

中聯致癌油事件延燒，行政院會23日將討論、通過食品安全衛生管理法及相關子法修正草案；行政院長卓榮泰預告，修法將以強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理5大方向為核心，10大重點為強化業者異常通報責任、加重遲延隱匿處罰，明確中央地方指揮查核分工、增訂高風險食品業者自主檢驗頻率。

依據往例，政院版修法草案通過前，須經主責政務委員審查完畢。行政院21日下午4時將舉行審查食安法部分條文修正草案會議，地點為行政院貴賓室，由政務委員陳時中主持，行政院食安辦、法規會、消保處等單位列席，衛福部官員也將出席，並邀六都參與。

據了解，六都代表中，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁將親自出席會議；新北市長侯友宜因行程關係，由副市長朱惕之出席，桃園市長張善政則指派副市長王明鉅出席，台南市長黃偉哲因出國，由副市長葉澤山代表。