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回應藍縣市長反毒油線上國是會議 府：地方不妨先公布近年稽查成果
台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安號召國民黨縣市首長上午舉行反毒油線上國是會議，政院下午也將舉行食安法修法會議，兩場活動均邀請各縣市代表與會。總統府發言人郭雅慧表示，食安問題不分藍綠，依法中央負責制定標準，地方負責稽查，「今天稍後台中、台北發起藍營執政縣市一起線上開會，也不妨請各縣市能夠在這時候，對國人公布近幾年來稽查的相關成果。」
總統府發言人郭雅慧陪同賴清德總統出席台灣經濟研究院590周年高峰論壇時，在場邊受訪指出，食安問題不分藍綠，依法中央負責制定標準、擬定政策，地方負責在平時稽查、化驗跟下架；今天稍後台中、台北發起藍營執政縣市一起線上開會，不妨請各縣市能夠在這時候，對國人公布近幾年來稽查的相關成果。
郭雅慧說，當然更有建設性的做法，是在下午到行政院一起對食安法進行修法意見討論，如何從法律上補強廠商隱匿的問題，避免未來再發生遺憾。
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