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台中半年內提5次修食安法...食藥署全部打槍 鄭照新想問「為什麼？」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市副市長鄭照新指出，台中市和中台灣區域治理平台2024年連續5次向中央反映，應該修食安法，都被食藥署打槍，最近一次還是今年3月，食藥署表示「傾向依照現行食安法，由業者自行通報」。記者黃仲裕／攝影
台中市副市長鄭照新指出，台中市和中台灣區域治理平台2024年連續5次向中央反映，應該修食安法，都被食藥署打槍，最近一次還是今年3月，食藥署表示「傾向依照現行食安法，由業者自行通報」。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天將召開縣市線上反毒油國是會議，討論修食安法，其中一項重點是規定食品檢驗機關若驗出不合格，須主動通報。台中市副市長鄭照新今天再披露，中市府與中台灣治理平台從2024年3月開始，半年內連續提案修法5次，均被食藥署打槍，最新一次就是今年3月。

鄭照新指出，這次致癌油最關鍵的問題並非「沒有驗」，現行食安法規定，以中聯油的規模，每半年要自主送驗一次，換言之每年本來就要驗2次，但若發現不合格，是由業者自主通報，就可能會延遲通報；因此中市府才提案，應該要改由第三方檢驗機構通報。

鄭照新表示，中市府與中台灣治理平台2024年就因為蘇丹紅食安事件，發現食安法的這個漏洞，從2024年3月到8月，中市府半年內向中央提了5次，但中央從2024年10月到2025年9月，前4次回覆全部都是「再研議」。

鄭照新秀出食藥署最新回復的電子郵件，今年3月19日，食藥署回覆，關於此提案，中央傾向依照現行食安法，由業者自行送驗、通報。鄭表示，「中央是在告訴我們，直到4個月前，他們還覺得自主通報機制超棒、不用任何修正」；他想問食藥署和衛福部，到底為什麼？

網紅醫師杜承哲對於中市府檢驗報告是否造假，批鄭照新說謊，鄭回應，杜醫師可能資訊上有點落差，2024年的聯合稽查檢驗報告，就是由食藥署提供給台中市政府；他自己從未說過中央「漏Key」，中央有中央公布的原則，檢驗報告中為何沒有苯駢芘，質疑者應該要詢問食藥署。

另外盧秀燕昨天北上探視絕食議員參選人，並未回答媒體問題，鄭照新澄清，並非無法回答，而是當時在探視，現場以關懷為主，後來也由他代替市長回答；市府同仁可能沒有和現場媒體溝通清楚，要說聲不好意思，但請大家相信，台中市政府絕對不會發生官員被記者追問，就揮手去打記者麥克風的事情。

鄭照新 食藥署 食安 致癌沙拉油

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