民眾黨團挺725上凱道 籲政府究責食安失能

毒油食安風暴，北市長蔣萬安號召725上凱道，昨親自致電高雄市長陳其邁一同上凱道，蔣今上午受訪，親自還原昨親自致電陳其邁的過程。蔣說，他認為邀請陳其邁以「地方父母官」的立場，為人民表達對食安的重視，「關心食安，不分場域、不分場合，都應該勇敢站出來，表達重視食安重視人民健康的立場。」

2026-07-21 10:22