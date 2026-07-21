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民眾黨團挺725上凱道 籲政府究責食安失能
中聯油脂大豆沙拉油遭檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標事件持續延燒，在野黨批評政府處理過程延宕。國民黨發起7月25日凱道集會，抗議問題油品事件；台灣民眾黨立法院黨團今天也表態支持，呼籲關心食品安全的民眾站出來，表達對政府處理食安事件的不安與憤怒。
民眾黨立法院黨團副總召王安祥表示，行政機關處理食品安全事件反應遲緩，至今仍未有任何行政官員為此負起政治責任。行政院雖表示將修正「食品安全衛生管理法」，釐清中央與地方權責，但他認為，這次問題並非缺乏法源依據，而是政府執行力不足。
王安祥指出，事件發生至今，政府仍無法清楚交代問題油品來源，查緝及資訊揭露過程也引發外界質疑。他批評，若政府無法落實現行制度，就應透過修法強化行政機關的法定責任，避免類似事件再次發生。
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