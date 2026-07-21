批政院自打臉 國民黨喊賴總統別神隱 應開食安國安會議

食藥署宣布，將委託第三方成立「中聯油脂事件獨立調查小組」，並邀專家再次進廠調查，同時舉行「食品風險評估諮議會」。國民黨文傳會主委陳以信今批評，行政院根本是「自打臉、被迴力鏢自打」，自證中央一路攻擊台中市政府查廠的說法全都錯誤。

陳以信表示，行政院現在才知道要找第三方專家進廠調查，既然現在中央找專家查廠可以，為何台中市政府7月5日，邀請第三方專家進廠查廠就不行？難道中央可以，地方就不行？同樣是找專家查廠，為何行政院先前要施壓阻止台中市政府？

陳以信提到，行政院發言人李慧芝日前還公開質疑，既然不同意復工台中市府又何須查廠？如今行政院卻也要找專家查廠，李慧芝應對國人說明，難道行政院現在查廠也是為要讓中聯油脂復工嗎？行政院過去幾天是「自紮稻草人自己打」，現在卻被自己的迴力鏢狠狠痛打。

陳以信指出，食藥署宣布召開的「食品風險評估諮議會」，充其量只是食藥署內部層級的專家會議，不但層級太低、規模太小，更無法回應此次重大食安危機，根本是敷衍了事、避重就輕。他強調，政府真正該召開的不是食藥署的小型諮議會，而是由賴清德總統親自主持的「食安國安會議」，跨部會全面檢討食安監管、資訊公開、消費者補償及制度改革，向全民交代真相。

他呼籲賴總統不要再神隱，不能只在臉書發幾句話就當作交代。身為國家元首，應站到第一線親自面對國人說明，展現總統應有的責任與擔當。

陳以信批評，民進黨政府面對食安風暴一路顢頇傲慢、閃躲卸責，不僅沒有第一時間查明真相，還不斷政治攻擊地方政府，如今更被自己的說法狠狠打臉。人民的不滿已經累積到臨界點，7月25日，請所有關心食安的民眾一起站上凱達格蘭大道，用怒吼告訴民進黨政府：食安不能打折，真相不能掩蓋，人民健康更不能被犧牲。