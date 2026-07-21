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蔣萬安號召725上凱道反毒油 民眾黨團響應：站出來表達憤怒

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）上周赴立法院拜會民眾黨主席黃國昌（右）。圖／取自黃國昌臉書
台北市長蔣萬安（左）上周赴立法院拜會民眾黨主席黃國昌（右）。圖／取自黃國昌臉書

中聯毒油事件持續延燒，台北市長蔣萬安號召7月25日上街頭。民眾黨立法院黨團副總召王安祥今天說，民眾黨的立場非常清楚，行政機關處理食安問題荒腔走板，「我們呼籲所有重視食安的朋友，站出來表達憤怒。」

蔣萬安上周前往立法院，依序拜會國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團。民眾黨主席黃國昌在臉書發文透露，針對持續擴大的食安危機，自己有跟蔣萬安交換意見，「我們有共同的結論，既然民進黨政府不願負責、不肯面對民意，我們必須站出來替人民發聲」，邀請所有台灣人民725一起上凱道，讓民進黨政府聽見人民的憤怒。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，針對蔣萬安號召725上凱道活動，王安祥受訪時表示，民眾黨的立場非常清楚，就是本次處理食安問題，行政機關不但有所延宕，甚至出現荒腔走板的狀況，「我們呼籲所有重視食安的朋友，都能夠站出來表達不安跟憤怒。」

王安祥說，民眾黨鼓勵所有感到不安、憤怒的人民能夠站上街頭，至於民眾黨立法院黨團的出席狀況，「我們還會有進一步的訊息跟大家說明。」

據了解，由於蔣萬安親自登門拜會，黃國昌當天將會親自出席響應，民眾黨前主席柯文哲另有安排輔選行程，因此確定不會現身725上凱道活動。

蔣萬安 凱道 民眾黨團

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