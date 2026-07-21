還原致電陳其邁725上凱道...蔣萬安：以「地方父母官」表達重視食安

毒油食安風暴，北市長蔣萬安號召725上凱道，昨親自致電高雄市長陳其邁一同上凱道，蔣今上午受訪，親自還原昨親自致電陳其邁的過程。蔣說，他認為邀請陳其邁以「地方父母官」的立場，為人民表達對食安的重視，「關心食安，不分場域、不分場合，都應該勇敢站出來，表達重視食安重視人民健康的立場。」

蔣萬安今天上午將參與跨縣市食安國是會議，下午也會親自出席行政院政委陳時中主持的食安法修法會議，上午蔣萬安在市府受訪表示，表示今天下午他會親自出席行政院召開的食安法修法會議。

蔣說，食安是不分黨派、不分地方，本來就應該共同來面對、來解決，所以日前，他也跟幾個縣市政府共同討論，對於食安法修法的方向與建議，這一次食安會議當中，他也都會提出來。

媒體問蔣，昨天親自致電陳其邁，邀請他一起上凱道，是不是也有打給黃偉哲市長？蔣萬安說，食安是民生的議題。所有的民眾都非常的關心，當然不分中央地方，也不分藍綠白，都應該要關心包括自己本身、下一代及長輩的健康。因此，他昨天也特別致電陳其邁市長，邀請他725親自上凱道，以地方父母官的立場，表達對食安的重視。

蔣萬安說，昨天與陳市長溝通過程，陳也提到今天行政院召集的食安會議，他也表達會親自出席，蔣說，「我想，當然關心食安，不分場域、不分場合，都應該勇敢站出來，表達重視食安重視人民健康的立場。」