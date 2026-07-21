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反毒油線上國是會議 劉和然代表侯友宜上線表達新北意見

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）今天市政行程滿檔，確定由副市長劉和然代表參加線上國是會議，表達新北意見。聯合報系資料照
新北市長侯友宜（右）今天市政行程滿檔，確定由副市長劉和然代表參加線上國是會議，表達新北意見。聯合報系資料照

台中市長盧秀燕邀集各縣市首長今天上午10時30分舉行「反毒油線上國是會議」，包括台北市長蔣萬安、新竹市長高虹安、基隆市長謝國樑等縣市長親自參與，新北市長侯友宜市政行程滿檔，確定由副市長劉和然代表參加，表達新北意見。

線上國是會議將聚焦食安法修法，釐清中央、地方權責畫分，不合格油品下架原則等，另將討論第三方檢驗機構若驗出不合格品項，是否應強制通報主管機關等機制。

行政院昨也發公文邀請六都首長，今天下午4時出席行政院食安法修法會議，盧秀燕、蔣萬安將親自與會，高雄市長陳其邁會到場，台南市長黃偉哲出國，由副市長葉澤山代表。侯友宜今天下午安排到樹林區行動治理，將由副市長朱惕之出席。

蔣萬安號召民眾七二五穿白上衣上凱道，「聚焦食安、不談選舉」，彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華已表態將出席凱道遊行。侯友宜7月25日目前有行程在八里、貢寮等地，行程是否更新，周六是否上凱道尚未確定。

劉和然 侯友宜 新北 致癌沙拉油

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